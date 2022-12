Grzegorz Wajda Na zdjęciu: Reprezentanci Polski

Awans do fazy pucharowej poza prestiżem i punktami do rankingu FIFA to również spora bonifikata finansowa. Dziennikarze Przeglądu Sportowego poinformowali, ile pieniędzy zarobią piłkarze reprezentacji Polski za sprawą wyjścia z grupy na mundialu w Katarze.

Reprezentacja Polski awansowała do fazy pucharowej mundialu pierwszy raz od 36 lat

Biało-czerwoni mogą liczyć na spory zarobek z tego tytułu

Media przekazały, że piłkarze otrzymają do podziału 9 milionów złotych

Ogromne nagrody finansowe za awans do fazy pucharowej mundialu

Reprezentacja Polski mimo porażki 0:2 z Argentyną w ostatnim meczu fazy grupowej Mistrzostw Świata wyszła z grupy z drugiego miejsca. Biało-czerwoni mieli taki sam bilans punktowy i bramkowy jak Meksyk, jednak o awansie zdecydowała klasyfikacja fair play. W tej Polacy byli lepsi od Trójkolorowych i mogli świętować pierwszy od 36 lat awans do fazy pucharowej mundialu.

Sukces, jakim jest wyjście z grupy poza prestiżem i punktami do rankingu FIFA oznacza również gratyfikację finansową. Jej szczegóły przedstawili dziennikarze Przeglądu Sportowego. Przekazali, że PZPN otrzyma od FIFA 5 milionów dolarów. To w przeliczeniu daje ponad 22 miliony złotych. Część z tej kwoty trafi do reprezentantów Polski.

Zdaniem dziennikarzy, podopieczni Czesława Michniewicza mogą liczyć na kwotę około 9 milionów złotych do podziału za awans do fazy pucharowej. Premie są jeszcze większe w przypadku awansu do kolejnych faz turnieju.

W ⅛ finału mundialu Polacy zmierzą się z Francuzami. Stawka tego spotkania jest jak zatem widać ogromna, abstrahując już nawet od kwestii finansowych. Początek spotkania zaplanowany został na niedzielę o godzinie 16:00.