fot. Grzegorz Wajda Na zdjęciu: Szymon Marciniak

Szymon Marciniak zostaje w Katarze. Polski arbiter został wyznaczony do posędziowania meczu 1/8 finału mistrzostw świata.

Znany jest dalszy los Szymona Marciniaka na mundialu

Polak został wyznaczony na mecz 1/8 finału

Arbiter z Płocka posędziuje jednemu z faworytów do złotego medalu

Marciniak posędziuje grupowemu rywalowi Polaków

W piątek zakończy się faza grupowa mistrzostw świata. W turnieju udział bierze reprezentacja Polski, która awansowała do 1/8 finału. Zespół Czesława Michniewicza to jednak nie jedyny polski akcent w Katarze. Sędzią na mundialu jest bowiem Szymon Marciniak.

Arbiter z Płocka został pominięty w pierwszej kolejce fazy grupowej. Do sędziowania został wyznaczony dopiero w drugiej serii gier, gdy nadzorował przebieg potyczki Francji z Danią. Wówczas Marciniak zebrał dobre recenzje. Żadna z reprezentacji nie miała zastrzeżeń do pracy 41-latka, który w trzeciej kolejce znów nie został meczu do poprowadzenia.

Marciniak nie kończy swojej przygody z Katarem na fazie grupowej. Polak posędziuje spotkania w 1/8 finału mistrzostw świata. 41-latek będzie arbitrem głównym batalii niedawnego grupowego rywala Polski, czyli Argentyny. Ta zmierzy się z Australią. Pojedynek ten rozpocznie się w sobotę o godzinie 20:00. Wraz z Marciniakiem w zespole sędziowskim, znaleźli się Paweł Sokolnicki i Tomasz Listkiewicz.

