fot. PressFocus Na zdjęciu: Lionel Scaloni

Reprezentacja Argentyny zmierzy się w piątkowy wieczór z Holandią. Przed tym spotkaniem swoimi oczekiwaniami dotyczącymi spotkania podzielił się opiekun Albiceleste.

Reprezentacja Argentyny w powszechnej opinii jest uważana za jednego z faworytów do zwycięstwa na mundialu

w piątek poprzeczka będzie jednak wysoko zawieszona przed mistrzami Copa America

Opiekun Albiceleste podzielił się swoimi przemyśleniami przed spotkaniem z Oranje

Argentyna przed poważnym testem

Reprezentacja Argentyny w piątek powalczy o awans do półfinału, gdzie może zmierzyć się z wygranym z potyczki Chorwacja – Brazylia. Tymczasem o sytuacji kadrowej swojego zespołu opowiedział Lionel Scaloni w trakcie przedmeczowej konferencji prasowej.

– Ogólnie Rodrigo de Paul ma się dobrze. Zobaczymy na dzisiejszym treningu, jak stworzymy zespół. Zawsze po meczu są zawodnicy, którzy trenują osobno. Dzisiaj podejmiemy decyzję na podstawie tego, jak przedstawimy grę. Wczoraj trenowali De Paul i Di Maria. Niemniej przed nami jeszcze jeden dzień i trening, żeby zobaczyć drużynę – mówił selekcjoner reprezentacji Argentyny cytowany przez TyC Sports.

– Zawsze po treningu zawodnicy zostają na wykonanie rzutów karnych. Kiedy jednak po meczu podchodzisz do piłki, to jest loteria. Każda z ośmiu pozostałych w wyścigu drużyn zasługuje na awans do finału. Oglądanie jutrzejszego meczu będzie przyjemnością: to dwie drużyny, które zawsze próbują atakować – dodał Scaloni.

Czytaj więcej: Holandia – Argentyna: typy, kursy, zapowiedź (09.12.2022)

18+ | Graj odpowiedzialnie! | Obowiązuje regulamin