fot. PressFocus Na zdjęciu: Kylian Mbappe

Kylian Mbappe to bez wątpienia jedną z najważniejszych postaci w reprezentacji Francji w trakcie trwających mistrzostw świata. Niewykluczone jednak, że 23-latek nie będzie mógł zagrać w środowym spotkaniu mundialu w Katarze, co może być następstwem urazu kostki u zawodnika PSG.

Reprezentacja Francji może nie skorzystać z usług swojej gwiazdy w starciu z Tunezją

RMC Sport podaje, że niepewny jest występ Kyliana Mbappe

Zawodnikowi odczuwa ostatnio ból w kostce

Mbappe może przegapić spotkanie z Tunezją

Kylian Mbappe według najnowszych doniesień francuskich mediów raczej nie rozegra całego meczu przeciwko Tunezji. Wpływ na taki obrót wydarzeń ma mieć odczuwanie dyskomfortu w kostce przez piłkarza.

RMC Sport przekonuje, że są bardzo małe szanse na to, aby Mbappe rozegrał całą partię z Tunezyjczykami. Jeśli gwiazda PSG ostatecznie nie wystąpi, to okazję do gry ma mieć Randal Kolo Muani.

Ciekawe jest natomiast to, że sam Mbappe bardzo chce zagrać. Zawodnik jest zdeterminowany, aby powtórzyć osiągnięcie Juste Fontaine’a pod względem bramek dla Trójkolorowych na mistrzostwach świata. Mbappe zostało jeszcze sześć goli do strzelenia. W trakcie trwającego turnieju 23-latek strzelił trzy gole, a ponadto zaliczył jedną asystę.

Reprezentacja Francji zmierzy się z Tunezją dzisiaj (30 listopada) o godzinie 16:00. Arena zmagań obu ekip będzie Education City Stadium.

