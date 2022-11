PressFocus Na zdjęciu: Reprezentacja Iranu

Reprezentacja Anglii wygrała wynikiem 6:2 z Iranem w pierwszym spotkaniu grupy B na mistrzostwach świata w Katarze. To najwyższa porażka “Persów” w historii ich występów na mundialu. Irańczycy mieli okazję zagrać na MŚ w 1978, 1998, 2006, 2014, 2018 oraz 2022 roku.

Anglicy nie pozostawili złudzeń Irańczykom

Byliśmy świadkami gradu goli, a mecz zakończył się rezultatem 6:2

To najwyższa porażka “Persów” w historii ich występów na mistrzostwach świata

Iran z niechlubnym rekordem

Reprezentacja Iranu przegrała wynikiem 2:6 z Anglią w spotkaniu, które otwierało rywalizację w grupie B podczas mistrzostw świata w Katarze. Na listę strzelców wpisali się Bukayo Saka (dwukrotnie), Jude Bellingham, Raheem Sterling, Marcus Rashford, Jack Grealish oraz Mahdi Taremi, który zdobył dwie bramki dla “Persów”.

Co ciekawe, ten pojedynek przeszedł do historii, ponieważ to najwyższa porażka reprezentacji Iranu w historii jej występów na mistrzostwach świata. Do tej pory największą klęską tego kraju z Bliskiego Wschodu na MŚ była porażka z Peru na mundialu w Argentynie w 1978 roku. Wówczas na tablicy wyników mieliśmy rezultat 4:1.

Iran jeszcze nigdy nie wyszedł z grupy podczas mistrzostw świata i nie zapowiada się na to, aby ten stan rzeczy miał zmienić się na turnieju w Katarze. W kolejnych spotkaniach podopieczni Carlosa Queiroza zmierzą się z Walią oraz Stanami Zjednoczonymi, więc o ewentualne punkty znowu będzie trudno.

Zdecydowanym faworytem do wyjścia z pierwszego miejsca z grupy B do fazy pucharowej są oczywiście Anglicy, którzy w meczu z Irańczykami udowodnili swój wysoki poziom sportowy.