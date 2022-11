fot. PressFocus Na zdjęciu: Lionel Messi

Lionel Messi to będzie bez wątpienia najważniejszą postać reprezentacji Argentyny w trakcie mistrzostw świata w Katarze. Zawodnik udzielił ostatnio wywiadu, w który opowiedział między innymi o swoim stosunku do religii.

Lionel Messi rozegra w Katarze kolejny wielki turniej w karierze

Reprezentacja Argentyny jest postrzegana tradycyjnie jako jeden z faworytów do wygrania mundialu

Gwiazda Albicelestes unika jednak składania obietnic w tej sprawie

Messi opowiedział o swoim stosunku do religii

Lionel Messi wśród wielu sukcesów w karierze nie wygrał jeszcze mistrzostwa świata. Zawodnik może spełnić marzenie w trakcie zbliżającego się mundiali. Piłkarz stwierdził wprost, że nie będzie składał obietnic w sprawie turnieju w Katarze, bo tak naprawdę i tak wszystko jest w rękach Boga.

– Nie należę do tych, którzy obiecują i nie składałem nigdy obietnic. Po prostu zawsze myślę, że Bóg decyduje o wszystkim. On wie, kiedy nadejdzie ta chwila, która chwila i co musi się wydarzyć – powiedział Messi w rozmowie z Ole.

Zobacz także:

– Zawsze jestem wdzięczny za wszystko, co mi się przydarzyło zarówno w piłce nożnej, jak i w moim życiu prywatnym. Co ma przyjść, przyjdzie. Myślę, że Bóg o tym decyduje. Po prostu o tym myślę. Nie należę natomiast do ludzi obiecujących – dodał Argentyńczyk.

W tej kampanii Messi wystąpił łącznie w 13 spotkaniach, notując w nich 10 asyst. Argentyńczyk zanotował też cztery trafienia i tyle samo kluczowych podań w pięciu meczach Ligi Mistrzów UEFA.

Czytaj więcej: Argentyna bez gwiazdy na mundialu? Złe wieści z Włoch