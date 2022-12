fot. PressFocus Na zdjęciu: Neymar

Reprezentacja Brazylii przegrała w karnych z Chorwacją i zakończyła swój udział na mistrzostwach świata w Katarze. Załamany takim rezultatem był Neymar, który bezpośrednio po meczu nie zdecydował się na wylewny komentarz. O towarzyszących mu uczuciach poinformował za to na swoim Instagramie.

Reprezentacja Brazylii przegrała z Chorwacją 0-1 i odpadła z mundialu

Neymar bardzo trudno przyjął tę porażkę

Lider brazylijskiej kadry przyznał, że jest zniszczony psychicznie

Neymar załamany po kolejnym niepowodzeniu

Dla reprezentacji Brazylii mistrzostwa świata w Katarze miały być przełomowe. W zespole nie brakowało gwiazd, a potencjał ofensywny zdecydowanie przewyższał wszystkie pozostałe ekipy. Nie może więc dziwić, że Brazylijczycy traktowani byli jako główny faworyt do zdobycia mistrzowskiego tytułu, a do ćwierćfinałowego starcia z Chorwacją radzili sobie bez zarzutów.

To spotkanie nie przebiegało jednak po ich myśli. Chorwaci skutecznie bronili i długo utrzymywali się przy piłce, odciągając tym samym Brazylię od swojej bramki. Regulaminowy czas zakończył się bezbramkowym remisem, natomiast w dogrywce jako pierwsi trafili Brazylijczycy. Na kilka minut przed końcem odpowiedziała Chorwacja,po raz kolejny doprowadzając do serii rzutów karnych. Brazylia nie wykorzystała dwóch jedenastek i pożegnała się z mundialem.

Po meczu Neymar zdecydował się na krótki komentarz, który poddawał w wątpliwość jego grę na kolejnych mistrzostwach świata. Na swoim Instagramie był już bardziej wylewny, przyznając, że ta porażka zniszczyła go psychicznie.

“Jestem zniszczony psychicznie. To porażka, która z pewnością bolała mnie najbardziej. Przez dziesięć minut byłem sparaliżowany, a później bez przerwy płakałem. Niestety to będzie bolało jeszcze długo. Walczyliśmy do końca. Jestem dumny z moich kolegów, bo zaangażowania i poświęcenia nam nie brakowało. Ta grupa zasłużyła na triumf, Brazylia zasłużyła na triumf, ale wola Boga była inna. Dziękujemy wszystkim za wsparcie naszej reprezentacji. Niestety się nie udało…” – przekazał w swojej wiadomości Neymar.

