fot. PressFocus Na zdjęciu: Cristiano Ronaldo

Reprezentacja Portugalii zakończyła swój udział w mistrzostwach świata w Katarze. Selecao przegrali w sobotnim spotkaniu z Marokiem (0:1). Tymczasem po zakończeniu meczu do szatni zalany łzami udał się Cristiano Ronaldo.

Niespodzianką zakończył się pierwszy sobotni ćwierćfinał na mundialu w Katarze

Portugalia przegrała z Marokiem po golu Youssufa En-Nesriego

Po zakończeniu spotkania zalany łzami do szatni udał się Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo zakończy reprezentacyjną karierę?

Reprezentacja Portugalii przystępowała do starcia z Marokiem w roli zdecydowanego faworyta. W piątym mundialu w swojej karierze Cristiano Ronaldo chciał osiągnąć spektakularny sukces. Ostatecznie zakończył udział w turnieju w Katarze w ćwierćfinale, bo Selecao nie znaleźli recepty na pokonanie marokańskiego bramkarza.

Doświadczony portugalski piłkarz to bez wątpienia jeden z najwybitniejszych zawodników świata. Po zakończeniu spotkania na oczach całego świata Ronaldo udał się do szatni zalany łzami, nie gratulując Marokańczykom awansu do półfinału mundialu.

Kapitan reprezentacji Portugalii w drużynie narodowej wystąpił łącznie w 195. meczach, strzelając w nich 118 goli. Debiut w reprezentacji zaliczył w 2003 roku. Największym sukcesem Ronaldo z Selecao jest wygranie Euro 2016. Wówczas Portugalczycy w finale pokonali Francję (1:0).

