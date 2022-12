PressFocus Na zdjęciu: Neymar

Neymar był jedną z największych gwiazd poniedziałkowego meczu 1/8 finału mundialu pomiędzy Brazylią a Koreą Południową (4:1). Napastnik Paris Saint-Germain wrócił do gry po kontuzji kostki, ale przyznał, że obawiał się, iż już nie wystąpi na tym turnieju.

Neymar rozegrał tylko jeden mecz w fazie grupowej z powodu kontuzji kostki

Wrócił jednak do gry w 1/8 finału i był liderem Canarinhos, którzy rozbili Koreę Południową (4:1)

30-latek po spotkaniu przyznał, że bał się, iż już nie zagra na trwającym turnieju

“Myślałem o milionie spraw”

Reprezentacja Brazylii zachwyciła podczas 1/8 finału trwających Mistrzostw Świata w Katarze. Canarinhos rozbili Koreę Południową (4:1), a wszystkie cztery gole wbili jeszcze przed przerwą. Jedną z głównych gwiazd latynoskiej drużyny w tym starciu był Neymar. 30-latek najpierw asystował przy otwierającym golu Viniciusa, a następnie sam wykorzystał rzut karny.

Był to zaledwie drugi mecz największej gwiazdy pięciokrotnych mistrzów świata na tym turnieju. Po spotkaniu z Serbią doznał poważnego, jak się wydawało, urazu kostki. Koledzy bez jego udziału zdołali awansować do fazy pucharowej z nadzieją, że ich lider wróci na kluczowe starcia. Ich marzenie się ziściło, ale nawet sam zainteresowany podkreśla, że tak szybki powrót do gry nie był oczywistością.

– Gdy doznałem tej kontuzji, miałem bardzo ciężką noc. Myślałem o milionie różnych rzeczy. Obawiałem się, że mogę nie być zdolny do ponownej gry podczas tego mundialu. Miałem jednak wsparcie wszystkich kolegów, a także mojej rodziny. Szukałem siły, bo sam nie mogłem jej w sobie znaleźć – powiedziała gwiazda po zakończeniu spotkania.

Neymar już jest żywą legendą reprezentacji Brazylii. Rozegrał dla niej już 123 mecze, co plasuje go na czwartej pozycji w klasyfikacji wszechczasów. Mało tego, brakuje mu już tylko jednej bramki w żółtych barwach, by dogonić legendarnego Pele. Wczorajsze trafienie było jego siódmym podczas występów na mistrzostwach świata.

