fot. PressFocus Na zdjęciu: Manuel Neuer

Reprezentacja Niemiec na przestrzenie kilku dni zaliczyła dwie porażki. Jedną w sprawie tęczowych opasek kapitańskich, których zakazała nosić FIFA. Drugą natomiast na zielonej murawie z Japonią (1:2). Głos na temat obostrzeń Międzynarodowej Federacji Piłki Nożnej wyraził Manuel Neuer.

Niemiecka ekipa jedną z tych na mundialu w Katarze, która chciała wyrazić protest przeciwko wszelkim formom dyskryminacji

W tym celu kapitan Die Mannschaft miał zagrać z tęczową opaską, ale FIFA tego zakazała

Niemiecy zawodnicy wybrali alternatywny wariant wyrażenia swojego głosu w sprawie, co skomentował Manuel Neuer

Neuer nie chciał ryzykować

Reprezentacja Niemiec już przed startem spotkania z Japonią wyraziła manifest wobec zakazu noszenia antydyskryminacyjnej opaski OneLove, co miało miejsce przy zdjęciu grupowy. Wszyscy zawodnicy czterokrotnych mistrzów świata zakryli usta. Po meczu swoją opinię na temat wyraził bramkarz Die Mannschaft.

– Nie chciałem osłabiać drużyny dyskwalifikacjami, pozbawieniem punktów czy żółtymi kartkami. Dlatego, gdy pierwsze drużyny zaczęły nosić oficjalne opaski FIFA, stało się jasne, że staniemy po ich stronie – mówił Manuel Neuer cytowany przez Fussball.news.

– Fakt, że taka decyzja została podjęta w ostatniej chwili, był dla nas niemiłą niespodzianką. Dotknęło to nie tylko nas, ale także wszystkie inne kraje, które chciały w tej akcji uczestniczyć – kontynuował zawodnik.

– Rozmawialiśmy o zakryciu ust i wszyscy się na to zgodzili. Powiedzieliśmy, że mogą wziąć naszą opaskę, ale nigdy nas nie uciszą, bez względu na to, jak bardzo FIFA tego chce. Stoimy na straży naszych wartości i praw człowieka. Chcieliśmy to pokazać – powiedział bramkarz reprezentacji Niemiec.

