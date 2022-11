fot. PressFocus Na zdjęciu: Reprezentacja Hiszpanii

Podsumowanie środowych meczów mistrzostw świata w Katarze. Reprezentacja Niemiec zapłaciła wysoką cenę za swoją nieskuteczność, a Hiszpania rozgromiła Kostarykę aż 7-0.

Japonia ograła reprezentację Niemiec 2-1

Hiszpania nie pozostawiła złudzeń i rozgromiła bezradną Kostarykę

Ambitna postawa Kanadyjczyków nie wystarczyła do zdobycia punktów z Belgią

Ogromna sensacja w grupie E, szczęśliwa wygrana Belgów

Za nami czwarty dzień mistrzostw świata w Katarze. Środowe zmagania rozpoczęliśmy od spotkania reprezentacji Maroka oraz Chorwacji. Po boisku biegało wielu uznanych zawodników, lecz nie stworzyli oni atrakcyjnego widowiska. Rywalizacja zakończyła się bezbramkowym remisem, choć nieco większą przewagę mieli wicemistrzowie świata.

O godzinie 14 swoje spotkanie rozpoczęli Niemcy, którzy celowali w trzy punkty przeciwko Japonii. Po pierwszej połowie prowadzili 1-0 i nic nie zwiastowało problemów, które napotkali po zmianie stron. Ambitna postawa Japończyków doprowadziła ich do dwóch bramek, co w konsekwencji dało bardzo cenne i zaskakujące zwycięstwo. Zespół Hansiego Flicka zapłacił ogromną cenę za nieskuteczność w polu karnym rywala.

Takich problemów nie miała Hiszpania, która od pierwszej minuty konsekwentnie realizowała swój plan i dominowała nad Kostaryką. Na prowadzenie wyszli już w 11. minucie, a na przerwę schodzili z trzybramkową przewagą. W drugiej połowie kontynuowali strzelanie, a szczególnie ważne było trafienie Gaviego, który został tym samym najmłodszym strzelcem na mistrzostwach świata od czasów Pelego.

Ostatni środowy mecz był równocześnie najciekawszym. Faworytem starcia była Belgia, choć to Kanada zdominowała w pierwszej połowie swoich rywali. Rzutu karnego nie wykorzystał Alphonso Davies, natomiast tuż przed zejściem do szatni na prowadzenie Belgów wyprowadził Michy Batshuayi. Kanada zachwyciła kibiców, oddając aż 20 strzałów, lecz na jej nieszczęście żaden z nich nie wpadł do siatki.

Wyniki środowych meczów mistrzostw świata (23.11)

Maroko – Chorwacja 0:0 (0:0)

Niemcy – Japonia 1:2 (1:0)

33′ Gundogan – 75′ Doan, 83′ Asano

Hiszpania – Kostaryka 7:0 (3:0)

11′ Olmo, 21′ Asensio, 31′, 54′ Torres, 74′ Gavi, 90′ Soler, 90+2′ Morata

Belgia – Kanada 1:0 (1:0)

44′ Batshuayi