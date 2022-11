PressFocus Na zdjęciu: Richarlison

W czwartek rozgrane zostały ostatnie spotkania pierwszej kolejki fazy grupowej mistrzostw świata. Swoje spotkania rozegrały między innymi reprezentacje Portugalii i Brazylii. Kto zasłużył na miano piłkarza dnia?

W czwartek trzy punkty zdobyły zespoły Szwajcarii, Portugalii i Brazylii

Ani jednego gola nie obejrzeliśmy w spotkaniu Urugwaju z Koreą Południową

Piłkarzami poszczególnych meczów zostali Sommer, Valverde, Ronaldo i Richarlison

Najlepszy piłkarz piątego dnia mundialu

W pierwszym czwartkowym meczu Szwajcaria skromnie 1:0 pokonała Kamerun. Według kibiców na miano piłkarza spotkania zasłużył bramkarz szwajcarskiego zespołu Yann Sommer, który kilka razy powstrzymywał rywali.

Ani jednego gola nie obejrzeliśmy natomiast w konfrontacji Urugwaju z Koreą Południową. Najbliższej wpisania się na listę strzelców był Federico Valverde, który w końcówce meczu popisał się pięknym uderzeniem, po którym piłka trafiła w poprzeczkę. Wszystko wskazuje, że właśnie to przesądziło o tym, że to właśnie do niego powędrowało wyróżnienie.

Zdecydowanie lepsze mecze obejrzeliśmy późnym popołudniem i wieczorem. Najpierw Portugalia po emocjonującym meczu pokonała 3:2 Ghanę. Jedną z bramek dla zwycięzców zdobył Cristiano Ronaldo, który tym samym przeszedł do historii jako pierwszy piłkarz, który trafiał do siatki w pięciu turniejach mistrzostw świata.

Na deser otrzymaliśmy bardzo dobry występ Brazylii przeciwko Serbii. Spotkanie zakończyło się wygraną 2:0 Canarinhos, a obie bramki zdobył Richarlison. Szczególnej urody było drugie trafienie.

Kto Waszym zdaniem zasłużył na miano najlepszego piłkarza piątego dnia mundialu? Zachęcamy do oddawania głosów.