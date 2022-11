fot. PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze reprezentacji Argentyny

Reprezentacja Argentyny i reprezentacja Urugwaju według informacji ESPN przywiozły do Kataru prawie dwie tony mięsa na Mistrzostwa Świata 2022. Każda z ekip miała zabrać ze sobą po 900 kilogramów mięsa.

Ciekawie wieści trafiły do przestrzeni publicznej na temat reprezentacji Argentyny i Urugwaju

ESPN ujawnił, że każda z tych ekip zabrała ze sobą na mistrzostwa świata po 900 kilogramów mięsa

Mistrzostwa Świata 2022 startują juz w najbliższą niedzielę

Argentyńczycy i Urugwajczycy zabrali do Kataru prawie dwie tony mięsa

Reprezentacja Argentyny jest jednym z rywali Polaków w fazie grupowej mundialu. Jednocześnie to, co dotyczy ekipy Lionela Scaloniego, siłą rzeczy przyciąga uwagę w naszym kraju. Fakt, że akurat Argentyńczycy i Urugwajczycy wzięli ze sobą duże ilości mięsa na turniej, nie jest jednak przypadkowy. Argentyna i Uruwagją to kraje należące do największych konsumentów mięsa na świecie. Jednym z popularniejszych dań jest asado. Powstaje z kawałków mięsa smażonego na grillu.

– Mate, asado i piłka nożna są ze sobą powiązane w Urugwaju i są częścią naszej kultury. Chcemy przekazać jakość produktu, naturalnego i organicznego, a Mistrzostwa Świata to najlepszy czas na to – powiedział Conrado Ferber, prezes Narodowego Instytutu Mięsa Urugwaju.

Swój komentarz w sprawie wyraził też opiekun Albicelestes. – Moim ulubionym daniem jest asado, ale to coś więcej niż tylko jedzenie. Tworzy atmosferę zjednoczenia i kolektywnej chemii. To część naszej kultury, cecha argentyńskiego charakteru. To właśnie w tym czasie możemy porozmawiać, pośmiać się, zrelaksować i pogawędzić… Niekoniecznie chodzi o mięso, chociaż je uwielbiamy. Oznacza bycie częścią grupy, która jest tworzona – mówił selekcjoner reprezentacji Argentyny – Lionel Scaloni.

