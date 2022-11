Źródło: Get French Football News

Lionel Messi ma szansę zapisać się w historii mistrzostw świata i nie chodzi tutaj o wygranie turnieju. Jeżeli Argentyna dotrze do finału, a zawodnik Paris Saint-Germain wystąpi w każdym meczu, stanie się rekordzistą pod względem liczby występów na mistrzostwach świata.

W niedzielę (20 listopada) rozpocznie się turniej finałowy mistrzostw świata w Katarze

Jednym z faworytów do końcowego triumfu jest reprezentacja Argentyny

Lionel Messi ma szansę wyprzedzić Lothara Mattheusa w klasyfikacji zawodników z największą liczbą występów na mistrzostwach świata

Messi może pobić rekord Matthaeusa

Już w najbliższą niedzielę rozpoczną się finały mistrzostw świata w Katarze. O miano najlepszej drużyny na świecie rywalizować będą 32 ekipy. Jednym z faworytów jest reprezentacja Argentyny, którą do sukcesu ma poprowadzić Lionel Messi. 35-latek stanie również przed szansą zapisania się w historii mistrzostw świata pod względem indywidualnym.

Messi ma szansę zostać zawodnikiem z największą liczbą występów w turniejach finałowych. Aby tak się stało, Argentyna musi dojść do strefy medalowej, a kapitan zespołu wystąpić we wszystkich spotkaniach. Aktualnie rekord należy do byłego reprezentanta Niemiec Lothara Matthaeusa, który ma na swoim koncie 25 występów. W klasyfikacji tej wyprzeda Miroslava Klose (24) i Paolo Maldiniego (23).

Mattheus wystąpił w pięciu kolejnych mundialach w latach 1982-1998, trzykrotnie występując w finale i raz sięgając po mistrzowski tytuł. Messi ma teraz szansę dołączyć do grona zawodników, którzy zagrali w pięciu turniejach finałowych, wraz z Cristiano Ronaldo z Portugalii oraz dwoma Meksykanami – Andresem Guardado i Guillermo Ochoą.

