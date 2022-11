fot. PressFocus Na zdjęciu: Anglia - Iran

Reprezentacja Anglii stosunkowo szybko ułożyła sobie mecz z Iranem w grupie B mistrzostw świata. Już po pierwszej połowie Synowie Albionu prowadzili 3:0 po golach Jude Bellinghama, Bukayo Saki oraz Raheema Sterlinga.

Reprezentacja Anglii zaczęła mundial w Katarze, chcąc powtórzyć osiągnięcie z 1966 roku. Tym samym Synowie Albionu chcą zmazać plamę po nieudanych występach w Lidze Narodów UEFA. Celem wyspiarzy jest osiągnięcie spektakularnego wyniku na mistrzostwach świata.

Krok do upragnionego tytułu Anglicy wykonali w pierwszej połowie meczu z Iranem. Podopieczni Garetha Southgate’a wypracowali sobie trzybramkowa zaliczkę. Wynik rywalizacji otworzył Jude Bellingham, który skierował piłkę do siatki po strzale głową. 19-latek został jednocześnie długim najmłodszym strzelcem gola dla Anglii na mistrzostwach świata. Zdobył bramkę w wieku 19 lat i 145 dni. Na pierwszy miejscu pod tym względem jest Michael Owen, któremu to się udało w wieku 18 lat 190 dni.

Bramka na 2:0 dla Anglików padła w 43. minucie. Tym razem w roli głównej wystąpił Bukayo Saka, oddając mocny strzał z lewej nogi. Ostatniego gola w pierwszej połowie strzelił natomiast Raheem Sterling. Zawodnik Chelsea popisał się instynktem snajpera w 46. minucie. Tym samym na przerwę angielski team udał się z trzybramkową zaliczką.

