Pressfocus Na zdjęciu: Luka Modric

Luka Modric w tym roku skończył 37 lat. Chorwat nie kończy jednak kariery klubowej. Pomocnika może dalej oglądać także w reprezentacji.

37 lat ma już Luka Modric

Chorwat zamierza kontynuować swoją karierę

Na weterana podczas kolejnego mundialu liczy Zlatko Dalic

Selekcjoner Chorwacji liczy na weterana

Reprezentacja Chorwacji przez fazę grupową mistrzostw świata, przeszła bez porażki. Wicemistrz świata zajął drugie miejsce i do 1/8 finału awansował z dorobkiem pięciu punktów. Tym samym może mieć nadzieję na to, że ponownie zajdzie daleko na mundialu. Cztery lata temu Chorwaci polegli dopiero w finale z Francją. Teraz czeka ich starcie z Japonią o najlepszą ósemkę turnieju w Katarze.

Jednym z autorów wicemistrzostwa świata był Luka Modric. Pomocnik Realu Madryt dobrze spisuje się także na trwającym mundialu. Kibice chcieliby oglądać 37-latka także na kolejnych mistrzostwach świata, chociaż zdaje się to mało realne z racji na wiek Modricia. Inny pogląd na to ma jego selekcjoner. Liczy on na weterana podczas turnieju w 2026 roku.

– Cokolwiek bym nie powiedział o Luce, to i tak będzie za mało. To nasz kapitan i lider. Gdy przychodzisz do drużyny, w której linia pomocy składa się z Modricia, Kovačicia i Brozovicia, połowa problemów zostaje rozwiązana. Naprawdę mam nadzieję, że to nie są ostatnie Mistrzostwa Świata dla Luki. Liczę, że będę mógł na niego liczyć w przyszłości. Wtedy nasze marzenia mogą stać się rzeczywistością – powiedział Zlatko Dalic, selekcjoner reprezentacji Chorwacji. Modric w tym sezonie rozegrał 18 meczów. Strzelił w nich pięć goli i zaliczył dwie asysty.

