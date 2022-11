PressFocus Na zdjęciu: Strefa kibica w Krakowie

Mistrzostwa świata w Katarze zbliżają się wielkimi krokami. Każda tego typu impreza wiąże się z organizowaniem stref kibica, gdzie ludzie mogą wspólnie emocjonować się meczami. Nie inaczej jest w tym przypadku.

Strefy kibice pojawiają się w błyskawicznym tempie

Najwięcej takich miejsc jest w większych miastach

Licencji na organizację stref kibica udziela TVP

Mundial 2022 – strefy kibica

Mistrzostwa świata w Katarze ruszają już za niecałe dwa tygodnie, a dokładniej 20 listopada. Kibice nie mogą się doczekać wielkich piłkarskich emocji, a najlepiej przeżywa się je we wspólnym gronie. Wyjazd do Kataru, by na żywo obserwować swoich idoli jest bardzo kosztowny, co sprawia, że sporym zainteresowaniem na pewno będą cieszyć się strefy kibica, gdzie nasi rodacy wspólnie zgromadzą się, żeby dopingować reprezentację Polski.

Za strefę kibica uważa się m.in. bary, puby, restauracje, kina, teatry i inne wydzielone miejsca do wspólnego oglądania spotkań danego wydarzenia sportowego. Jeśli chodzi o Warszawę, to licencję otrzymały już takie lokale jak Antresola Pizza and Bar (Bakalarska 15/U2), Atmosphere (Żwirki Wigury 1) czy Helios Blue City (Aleje Jerozolimskie 179). Zapewne nie zabraknie też strefy kibica na Stadionie Narodowym.

W Krakowie możecie wybrać się np. do Hali Lipowej (Lipowa 4d), Restauracji Grande Grill (Rynek Główny 15-16) oraz Chillout Zone Ruczaj (Kapelanka 43). Poznań w swojej ofercie ma m.in. Kino Helios (ul. Pleszewska 1), Puro Hotel Stare Miasto (Stawna 12) i Hades Pool Bilard & Karaoke Club (80/82 Święty Marcin).

Tutaj znajdziecie pełną listę stref kibica w całej Polsce, która na bieżąco jest aktualizowana: Lista stref kibica.

Mundial 2022 – jak otrzymać licencję?

Telewizja Polska jest jedynym podmiotem na terenie Polski, który jest odpowiedzialny za udzielanie licencji do pokazów publicznych wszystkich meczów mistrzostw świata w Katarze. TVP rozpoczęło już proces przyznawania pozwoleń na organizację stref kibica podczas mundialu w polskich miejscowościach.

Uzyskanie licencji kosztuje od 2 tysięcy złotych netto. Taka cena dotyczy jednego ekranu. Droższe pakiety kosztują odpowiednio 3 tysiące złotych netto (z dostępem do stacji nadających satelitarnie) oraz 5 tysięcy złotych netto (dla podłączenia pod sygnał MULTICAST IP). Połączenie tych wszystkich usług to cena 8 tysięcy złotych netto.

Koszt licencji komercyjnej, która jest przyznawana w porozumieniu z FIFA zależy od liczby miejsc dla widzów i waha się do 1 tysiąca dolarów (do 1000 miejsc) do nawet 14 tysięcy dolarów (ponad 10 000 miejsc). Licencja komercyjna jest potrzebna do pokazów organizowanych m.in. przez urząd miasta.

Aby uzyskać odpowiednią licencję i w pełni legalnie zorganizować strefę kibica trzeba wypełnić formularz zgłoszeniowy na stronie internetowej licencje.tvp.pl.

Mistrzostwa świata 2022 potrwają od 20 listopada do 18 grudnia. Wszystkie spotkania będą transmitowane na antenach Telewizji Polskiej.