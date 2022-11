PressFocus Na zdjęciu: Czesław Michniewicz

Już w najbliższy czwartek 10 listopada o godzinie 15:00 Czesław Michniewicz ujawni 26-osobową kadrę reprezentacji Polski na Mundial w Katarze. Z szerokiej 47-osobowej listy skreślonych zostanie 21 nazwisk.

Lada chwila poznamy ważne decyzje Czesława Michniewicza

Ogłoszenie ostatecznej kadry nastąpi w najbliższy czwartek

PZPN zaplanował transmisję z tego wydarzenia na godzinę 15:00

Mistrzostwa Świata 2022: powołania na Mundial – kiedy ogłoszenie?

Mundial w Katarze zbliża się wielkimi krokami. Prestiżowy turniej startuje 20 listopada, co oznacza, że do początku najważniejszej imprezy w piłkarskim kalendarzu pozostały już tylko niecałe dwa tygodnie. Powoli zbliża się zatem termin zgłaszania do FIFA ostatecznych powołań do kadr narodowych.

Listę składającą się z 26 polskich piłkarzy, którzy otrzymają bilet na Mistrzostwa Świata, poznamy w najbliższy czwartek 10 listopada o godzinie 15:00, o czym poinformował PZPN. Polski Związek Piłki Nożnej przeprowadzi z tego wydarzenia transmisję na żywo, którą będzie można śledzić na kanale Youtube “Łączy nas piłka”.

Mistrzostwa Świata 2022: kto zostanie powołany do kadry Polski?

W reprezentacji Polski jest kilku pewniaków, których występ na Mundialu byłby zagrożony tylko z powodu ewentualnych kontuzji. Wśród takich zawodników znajdują się wieloletni liderzy “Biało-Czerwonych”, czyli Robert Lewandowski, Wojciech Szczęsny, Piotr Zieliński czy Grzegorz Krychowiak.

Czesław Michniewicz, który z 47-osobowej szerokiej kadry wybierze 26 szczęśliwców, w ostatnim wywiadzie na kanale “Meczyki” zdradził, że najprawdopodobniej powoła czterech bramkarzy, pięciu stoperów, czterech bocznych obrońców bądź wahadłowych, sześciu środkowych pomocników, trzech skrzydłowych i czterech napastników.

1⃣0⃣. listopada selekcjoner reprezentacji Polski Czesław Michniewicz ogłosi ostateczną listę zawodników powołanych na mistrzostwa świata w Katarze! 🇶🇦🤩 pic.twitter.com/ItzhXNY01u — Łączy nas piłka (@LaczyNasPilka) November 7, 2022

Mistrzostwa Świata 2022: kiedy pierwszy mecz reprezentacji Polski?

Mundial rozpocznie się 20 listopada, a prowadzona przez Czesława Michniewicza reprezentacja Polski swoje pierwsze spotkanie rozegra dwa dni później. “Biało-Czerwoni”, którzy są w grupie C, we wtorek 22 listopada o godzinie 17:00 zagrają z Meksykiem. Katar będzie pierwszym krajem z Bliskiego Wschodu, który zorganizuje Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Państwo z Półwyspu Arabskiego podczas turnieju spodziewa się około 1,2 miliona turystów, co bez wątpienia będzie sporym wyzwaniem logistycznym.

Będą to także premierowe Mistrzostwa Świata, które zostaną rozegrane jesienią i w których udział wezmą 32 drużyny. Spotkania Mundialu 2022 odbędą się na następujących obiektach – Lusail Stadium, Al Bayt Stadium, Stadium 974, Al Thumama Stadium, Ahmad Bin Ali Stadium, Al Janoub Stadium, Education City Stadium oraz Khalifa International Stadium.