fot. Grzegorz Wajda Na zdjęciu: Czesław Michniewicz

W środę mecz Polska – Argentyna. Czesław Michniewicz zapewnia, że drużyna nie wyjdzie z nastawieniem na bezbramkowy remis.

Czesław Michniewicz wypowiedział się przed meczem Polska kontra Argentyna

Selekcjoner Polaków zabrał głos na temat Roberta Lewandowskiego

Nie zabrakło też komentarza odnośnie tego, jak zagrać z Argentyną

Michniewicz: chcemy zdobywać gole

Reprezentacja Polski ma na swoim koncie cztery punkty po dwóch meczach fazy grupowej mistrzostw świata. Biało-czerwoni są liderem tabeli. Wciąż mogą jednak nie wyjść z grupy. Sytuacji nie ułatwia takt, że nasz ostatni przeciwnik to Argentyna. Na temat tego meczu wypowiedział się Czesław Michniewicz.

– Nie chcę mówić o stylu. Dużo już o tym się nasłuchaliśmy. Na pewno nie zagramy na 0:0, bo z Argentyna nie da się tak zagrać. To jeden z kandydatów do mistrzostwa świata i zawsze znajdą się sytuacje, żeby coś w meczu strzelić. Obrona to ważna rzecz, ale chcemy też zdobywać gole. Musi być balans miedzy obroną a atakiem i od tego bardzo dużo zależy. Nastawiając się na bronienie nie mamy szans na dobry wynik – wyjaśnił selekcjoner reprezentacji Polski.

– Musimy odbierać piłkę wysoko pressingiem, przeprowadzać ataki pozycyjne, szybkie kontry. Drużyna musi być gotowa na każdy element. Będą momenty, że trzeba się wybronić. Ale ważniejsze jest, żeby nawet po ciosie umieć się podnieść – dodał Czesław Michniewicz, który został zapytany o emocjonalną reakcję Roberta Lewandowskiego, po tym jak nasz kapitan strzelił gola Arabii Saudyjskiej.

– Nie zaskoczyło mnie to w ogóle. Dużo z nim rozmawiam, pogadaliśmy też po Meksyku. Wiem co czuje, obserwuję go codziennie. Wiedziałem, że kumuluje się w nim emocjonalnie ten brak gola na mundialu. Teraz bez presji może być mu łatwiej. Już w końcówce meczu z Arabia Saudyjską widać było, że ten ciężar zszedł z niego, bo miał kolejne dobre sytuacje. Bardzo się cieszę, że udało mu się w końcu strzelić – powiedział szkoleniowiec Polaków na temat Lewandowskiego.

