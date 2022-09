fot. PressFocus Na zdjęciu: Lionel Messi

Reprezentacja Argentyny jest jednym z rywali Polaków w trakcie fazy grupowej mundialu w Katarze. Pozostałymi przeciwnikami Biało-czerwonych są Meksyk i Arabia Saudyjska. Tymczasem w rozmowie z TyC Sports na temat zbliżających się mistrzostw świata wypowiedział się Lionel Messi.

Reprezentacja Argentyny w powszechnej opinii jest jednym z pretendentów do wygrania mistrzostwa świata

Na temat przygotowań do mundialu wypowiedział się Lionel Messi

35-latek z pokorą wypowiedział się na temat tego, co dzieje się wokół jego ekipy

“Wszyscy jesteśmy dorośli i każdy wie, jak o siebie zadbać”

Reprezentacja Argentyny do mundialu w Katarze podejdzie jako ostatni triumfator mistrzostw Ameryki Południowej. Kibice Albicelestes wydają się pewni swoich pupili. Ich zdaniem mundial zacznie się dopiero w fazie pucharowej. Tymczasem podekscytowania zbliżającą się imprezą nie ukrywa największa gwiazda argentyńskiej ekipy.

– Jesteśmy tymi samymi ludźmi, co kibice – z tymi samymi obawami, pragnieniami, złudzeniami, ale ze spokojem, bo choć mamy świetny zespół, świetny skład, to wiemy, że mistrzostwa świata, to szczególny turniej – powiedział Lionel Messi w rozmowie z TycSports.

Piłkarz broniący na co dzień barw PSG wypowiedział się również na temat wrześniowych spotkań sparingowych. – Przed nami wiele meczów i mało czasu na odpoczynek. Należę do tych, którzy myślą, że rzeczy dzieją się dlatego, że się zdarzają, a jeśli coś ma się wydarzyć, to się wydarzy. Oby nikomu nic się nie stało i wszyscy mogli przyjechać na mundial w jak najlepszej dyspozycji – rzekł Argentyńczyk.

– Trener udziela dużo wskazówek. Wszyscy jesteśmy dorośli i każdy wie, jak o siebie zadbać, co powinien zrobić, jak się przygotować i co najlepiej zrobić, aby przybyć na zgrupowanie w jak najlepszym stanie – przekonywał Messi.

– Cieszymy się każdą chwilą, którą spędzamy razem i jesteśmy przygotowani na ciężką pracę, bo to ostatni raz, kiedy wszyscy będziemy mogli się razem spotkań przed mistrzostwami świata – zaznaczył zawodnik.

– Do pierwszego meczu na mundialu nie pozostało dużo czasu, więc korzystamy z okazji, aby dalej rozwijać to, co wiemy i próbować czegoś nowego – zakończył Messi.

