Jak donosi Achraf Ben Ayad, Uniwersytet w Katarze zamierza zamienić hotelowy pokój, w którym podczas mistrzostw świata spał Leo Messi, w małe muzeum. Ma ono upamiętnić wyjątkowy występ najlepszego piłkarza turnieju, który spełnił swoje największe marzenie.

Leo Messi wygrał Mistrzostwa Świata w Katarze i wybrano go najlepszym zawodnikiem turnieju

Jego pokój hotelowy z tego turnieju zostanie zamieniony w małe muzeum

Uniwersytet w Katarze chce upamiętnić wyjątkowe osiągnięcie 35-latka

Pokój hotelowy Messiego zamieniony w muzeum

Lionel Messi podczas Mistrzostw Świata w Katarze spełnił swoje największe marzenie. Po 16 latach stałych niepowodzeń, wreszcie poprowadził reprezentację Argentyny do tytułu najlepszego zespołu globu. Pod względem indywidualnym również zaprezentował się fenomenalnie. Strzelił siedem bramek – tylko Kylian Mbappe zdołał ustrzelić więcej – a do tego dołożył trzy asysty. Nic dziwnego, że po ostatnim gwizdku wielkiego finału wybrano go najlepszym piłkarzem turnieju.

Zakończony niedawno mundial był pierwszym rozegranym na Bliskim Wschodzie. Uniwersytet w Katarze wpadł na wyjątkowy pomysł, mający upamiętnić, zarówno turniej, jak i występy Messiego. Achraf Ben Ayad poinformował bowiem na Twitterze, że wspomniana uczelnia zamierza zmienić pokój hotelowy kapitana reprezentacji Argentyny w niewielkie muzeum. Fani będą mogli zatem na własne oczy zobaczyć miejsce, w którym najlepszy piłkarz w historii dyscypliny przygotowywał się do największego wyzwania w karierze. To właśnie w tym pokoju powstało jedno z najpopularniejszych zdjęć w historii portalu Instagram.

Messi jeszcze przebywa na urlopie, ale niebawem wróci do Paris Saint-Germain. Przed startem mundialu rozegrał dla paryżan 19 spotkań we wszystkich rozgrywkach. Zanotował w nich 12 bramek i 14 asyst.

