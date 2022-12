PressFocus Na zdjęciu: Vinicius Junior

Kto jutro gra na mundialu w Katarze? W poniedziałek będziemy świadkami dwóch kolejnych rywalizacji w ramach 1/8 finału mistrzostw świata. 5 grudnia zobaczymy spotkania Japonii z Chorwacją oraz Brazylii z Koreą Południową.

Japonia w poniedziałek zmierzy się z Chorwacją

Korea Południowa spróbuje sprawić niespodziankę w pojedynku z Brazylią

Transmisja obu spotkań na antenach TVP

Mundial w Katarze. Jakie mecze jutro (4 grudnia)?

16:00 Japonia – Chorwacja

20:00 Brazylia – Korea Południowa

Japonia sprawi problemy wicemistrzom świata?

Japonia sprawiła niemałą sensację pokonując w fazie grupowej Niemców oraz Hiszpanów. Drużyna z kraju kwitnącej wiśni nie poradziła sobie jednak z reprezentacją Kostaryki przegrywając 0:1, mimo to dzięki dwóm wygranym wygrali swoją grupę. Chorwacja w fazie grupowej zaprezentowała się przyzwoicie. Nie była to zdumiewająca gra obecnych wicemistrzów świata, ale bez większych problemów zameldowali się w fazie pucharowej ustępując jedynie miejsce reprezentacji Maroka. W poniedziałek to oni są stawiani w roli faworytów, jednak po wygranych z Hiszpanią i Niemcami, Japonia ma także spore szanse ograć Chorwatów.

Czy Korea jest w stanie zagrozić Brazylii?

Brazylia awans do 1/8 finału zapewniła sobie już po dwóch kolejkach fazy grupowej mundialu w Katarze. Canarinhos mieli szansę zostać jedyną drużyną, która przebrnie przez pierwszą fazę turnieju z kompletem zwycięstw, jednak w ostatnim meczu przegrali z Kamerunem. Korea Południowa po dwóch meczach miała tylko jeden punkt (remis z Urugwajem, porażka z Ghaną) i raczej nikt nie typował tej reprezentacji do gry w 1/8 finału. Jednak dzięki sensacyjnemu zwycięstwu w starciu z Portugalią i dobremu wynikowi meczu Urugwaj – Ghana, drużyna z Azji sprawiła sporą niespodziankę.

Zobacz także: Największe piękno i najgorsze przekleństwo futbolu. Mundialowy blog Olkiewicza #15