Brazylia – Korea Południowa: typy, kursy, zapowiedź (05.12.2022)

Pressfocus Na zdjęciu: Marquinhos

Brazylia – Korea Południowa: typy na mecz fazy pucharowej MŚ 2022. Zapoznaj się z zapowiedzią drugiego niedzielnego spotkania 1/8 finału mundialu.

Stadium 974 Mistrzostwa świata, faza pucharowa Brazylia Korea Płd. 1.28 5.60 12.0 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 3 grudnia 2022 23:39 .

Brazylia – Korea Południowa, typy i przewidywania

W trzech meczach fazy grupowej, Brazylia strzeliła trzy bramki. Nie jest to zatem imponujący wynik. Nie należy jednak lekceważyć ofensywny Canarinhos, gdyż ta ma ogromne możliwości. Być może już w poniedziałkowej konfrontacji. Kuba Olkiewicz sądzi, ze w meczu padnie powyżej 2,5 bramki.

Jakub Superbet 1,85 Powyżej 2,5 bramki Przejdź do Superbet

Korea Południowa na etapie fazy grupowej mierzyła się z Urugwajem i Portugalią i ani razu nie przegrała. Sądzimy, że ta świetna passa z gigantami, zakończy się w poniedziałek i górą będzie Brazylia.

Kurs 150.00 na zwycięstwo Brazylii lub Korei Południowej

W Superbet na zwycięzcę dowolnego meczu 1/8 finału mistrzostw świata można postawić po kursie 150.00. Grając za 2 zł np. na wygraną Brazylii lub wygraną Korei Południowej można zdobyć aż 300 złotych dodatkowego bonusu. Do skorzystania z promocji uprawnia kod promocyjny GOAL.

Załóż konto w Superbet podając kod promocyjny GOAL Wpłać pierwszego depozytu o wartości co najmniej 50 zł Postaw pierwszy kupon SOLO na zwycięzcę meczu 1/8 finału Brazylia- Korea Południowa w regulaminowym czasie gry Minimalna stawka kuponu to 2 zł Jeżeli Twój zakład okaże się wygrany, otrzymasz nie tylko wygraną z kuponu, ale także dodatkowo bonus o wartości 300 zł

Brazylia – Korea Południowa, ostatnie wyniki

Za nami faza grupowa mistrzostw świata. Była ona udana dla Brazylii. Canarinhos rozpoczęli ją bowiem od pokonania Serbii 2:0. Zespół Tite nie stracił także gola w kolejnej potyczce, gdy pokonał 1:0 Szwajcarię. Ekipa z Ameryki Południowej może mieć trochę zepsuty humor, ponieważ ostatnio dała się pokonać Kamerunowi 0:1, chociaż i tak zajęła pierwsze miejsce w grupie.

Korea Południowa na inaugurację grupowych zmagań wywalczyła niespodziewany remis 0:0 z Urugwajem. Później jej nadzieja na udział w fazie pucharowej niemal znikła, ponieważ Azjaci okazali się gorsi od Ghany (2:3). W trzeciej kolejce Korea doświadczyła ogromnych emocji, ponieważ sensacyjnie pokonała Portugalię 2:1, dzięki zajęła drugie miejsce w swoje grupie.

Brazylia – Korea Południowa, historia

Reprezentacje te rywalizowały ze sobą wyłącznie towarzysko. Ostatnia potyczka miała miejsce niedawno, bo w czerwcu tego roku. Wówczas Brazylijczycy rozbili Koreańczyków 5:1.

Brazylia – Korea Południowa, statystyki przed meczem

Korea Republika nigdy wcześniej nie pokonała na Mistrzostwach Świata drużyny z Ameryki Południowej, remisując dwa razy i doznając czterech porażek

Brazylia przegrała cztery z ostatnich 10 meczów na Mistrzostwach Świata (5 wygranych jeden remis) – ich poprzednie cztery porażki w zawodach były rozłożone na 36 meczów (26 wygranych i sześć remisów)

Brazylia awansowała z każdego z ostatnich siedmiu meczów 1/8 finału na Mistrzostwach Świata, tylko raz nie udało się wygrać w normalnym czasie gry, awansując po rzutach karnych przeciwko Chile w 2014. Ostatni raz Brazylia została wyeliminowana na tym etapie w 1990 roku w meczu z Argentyną

Brazylia nie zdobyła bramki w pierwszej połowie w żadnym z ostatnich pięciu spotkań na Mistrzostwach Świata, co jest najdłuższą serią meczów bez gola w pierwszej połowie w tych rozgrywkach

Pomiędzy okresami pracy z Portugalią i Koreą, Paulo Bento przegrał tylko jeden z ostatnich pięciu meczów w roli selekcjonera na Mistrzostwach Świata (dwa remisy i dwa zwycięstwa)

Brazylia – Korea Południowa, kursy bukmacherów

Jeżeli nie jesteś pewny swojego zakładu na ten pojedynek, to warto skorzystać z bonusu od pierwszego depozytu do 200 zł, który znajdziecie w Superbet. Aby go uzyskać wystarczy podać podczas rejestracji w Superbet kod promocyjny GOAL.

Brazylia Remis Korea Płd. 1.28 5.60 12.0 1.28 5.60 12.0 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 3 grudnia 2022 23:39 .

Brazylia – Korea Południowa, przewidywane składy

Tite ma spore kłopoty kadrowe. Na mundialu nie zagrają już kontuzjowani Gabriel Jesus i Alex Telles. Wątpliwe jest , aby gotowy na poniedziałek był Alex Sandro. O występ z Koreą walczą zaś Neymar i Danilo, którzy wracają do zdrowia.

Brazylia – Korea Południowa, kto wygra?

Jak zakończy się mecz Wygrana Brazylii 100% Remis 0% Wygrana Korei Południowej 0% 2 + Głosy Oddaj swój głos: Wygrana Brazylii

Remis

Wygrana Korei Południowej

Brazylia – Korea Południowa, transmisja meczu

Starcie to odbędzie się w poniedziałek 5 grudnia. Jako arbiter główny zawody poprowadzi 40-letni Clement Turpin. Pierwszy gwizdek francuskiego sędziego przewidziany jest na godzinę 20:00. Transmisję na żywo przeprowadzi TVP 1 oraz TVP Sport. Spotkanie skomentują Dariusz Szpakowski i Sebastian Mila.

Pakiet powitalny z kodem GOAL Atrakcyjne promocje dla nowych klientów z kodem GOAL Sprawdź! +18 | Graj odpowiedzialnie | Obowiązuje Regulamin Pełen reg

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.