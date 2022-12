Japonia – Chorwacja: typy, kursy, zapowiedź (05.12.2022)

PressFocus Na zdjęciu: Luka Modrić

Japonia – Chorwacja: typy na mecz 1/8 finału mundialu w Katarze. Przed nami kolejne spotkanie fazy pucharowej. Japończycy zmierzą się z Chorwatami. Czy reprezentanci kadry z Azji znowu ograją faworyta? A może do kolejnej fazy turnieju awansują jednak wicemistrzowie Świata?

Japonia – Chorwacja, typy i przewidywania

Spotkania fazy pucharowej rządzą się swoimi prawami. Na pewno żadna reprezentacja nie będzie chciała przegrać, dlatego skuteczna gra w defensywie stanie się priorytetowa. Warto dodać, że Chorwaci w trzech spotkaniach grupowych stracili tylko jednego gola. Z kolei dwa mecze tej fazy to były bezbramkowe remisy. Wicemistrzowie Świata grają zatem znakomicie w defensywie. Do pewnego momentu poniedziałkowe spotkanie powinno być „zamknięte”, a o jego wyniku może zadecydować tylko jeden gol. Typ Kuby: under 1,5.

Poniedziałkowe spotkanie zapowiada się bardzo ciekawie. Japończycy chcą iść za ciosem i mają zamiar wyrzucić z turnieju kolejnego faworyta. Wicemistrzowie Świata znowu mierzą w strefę medalową. Uważamy, że tutaj może dojść do niespodzianki. Japończycy grali w Katarze – w meczach z teoretycznie silniejszymi rywalami – dwa razy. Zarówno przeciwko Niemcom, jak i Hiszpanii triumfowali 2:1. Reprezentacji z Azji generalnie lepiej gra się z pozycji underdoga. Z kolei Chorwaci co prawda dość spokojnie awansowali do kolejnej fazy, ale ich gra nie porywa. Wicemistrzowie Świata będą pod większą presją, a Japończycy nie mają nic do stracenia. Stawiamy zatem na ich wiktorię w podstawowym czasie gry. Nasz typ: wygrana Japonii.

Japonia – Chorwacja, ostatnie wyniki

Kadrowicze Japonii w pierwszym spotkaniu na mistrzostwach świata w Katarze rywalizowali z Niemcami. Większość ekspertów spodziewała się pewnego zwycięstwa naszych zachodnich sąsiadów. A tymczasem to Japończycy sensacyjnie wygrali 2:1, prezentując się bardzo dobrze po zmianie stron. W drugiej potyczce reprezentanci z Azji rywalizowali z Kostaryką. Niespodziewanie Japończycy przegrali 0:1. W trzecim spotkaniu kadrowicze tego kraju mierzyli się z Hiszpanami. Finalnie Japończycy znowu przegrywali 0:1, ale udało im się triumfować 2:1. Ostatecznie zawodnicy z tego kraju sensacyjnie zajęli pierwsze miejsce w grupie E. W trzech spotkaniach zdobyli sześć oczek.

Chorwaci rywalizowali w grupie F. W pierwszej potyczce podopieczni Zlatko Dalicia mierzyli się z Marokańczykami. Ostatecznie mecz zakończył się bezbramkowym remisem. W drugim meczu Chorwacja rywalizowała z Kanadyjczykami. Rywale błyskawicznie wyszli na prowadzenie. Wicemistrzowie Świata nie zrazili się tym i ostatecznie pokonali swoich przeciwników aż 4:1. W trzeciej konfrontacji (przeciwko Belgom) podopiecznym Zlatko Dalicia do awansu wystarczał remis. I tak też się stało, ponieważ potyczka z Czerwonymi Diabłami zakończyła się podziałem oczek (0:0). Finalnie Chorwaci zajęli drugie miejsce w grupie F (pięć punktów).

Japonia – Chorwacja, historia

W ciągu ostatniego ćwierćwiecza te reprezentacje narodowe rywalizowały dwukrotnie. 20 czerwca 1998 roku Japonia grała przeciwko Chorwacji w fazie grupowej mistrzostw świata. Reprezentanci z Europy skromnie triumfowali 1:0 (Davor Suker). 18 czerwca 2006 roku te kadry narodowe znowu grały ze sobą w czasie mundialu. W fazie grupowej mecz pomiędzy Japończykami i Chorwatami zakończył się remisem 0:0.

Japonia – Chorwacja, statystyki przed meczem

Trzy z czterech poprzednich meczów Japończyków kończyły się wynikami 2:1. Reprezentacji Azji dwukrotnie wygrywali takim rezultatem, a raz przegrali

Reprezentacja Japonii po raz drugi z kolei wyszła z grupy na mistrzostwach świata. Cztery lata temu Japończycy zajęli w pierwszej fazie turnieju drugie miejsce

Na poprzednim mundialu Japończycy przegrali na etapie 1/8 finału. Wtedy to lepsza okazała się Belgia, która triumfowała po zaciętym spotkaniu 3:2

W czterech poprzednich meczach z udziałem Chorwatów aż trzy razy wchodził under 2,5

Dla Chorwatów to także drugi z kolei awans z grupy na mistrzostwach świata. Przypomnijmy, że cztery lata temu gracze Zlatko Dalicia przegrali dopiero w finale z Francuzami 2:4

Japonia – Chorwacja, kursy bukmacherskie

Faworytem tego meczu są Chorwaci. Japończycy już dwukrotnie pokazali jednak na tym turnieju, że potrafią grać z rywalami teoretycznie mocniejszymi na papierze. Nie dziwi zatem, że firmy bukmacherskie nie wykluczają tutaj niespodzianki.

Japonia Remis Chorwacja 3.85 3.35 2.13 3.85 3.35 2.13 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 4 grudnia 2022 09:14 .

Japonia – Chorwacja, przewidywane składy

Selekcjoner Japonii nie będzie mógł skorzystać (na ten moment) tylko z jednego zawodnika. Ko Itakura nie zagra w poniedziałkowej potyczce z powodu kartek. Pełne pole do manewru ma zaś Zlatko Dalić.

Japonia – Chorwacja, kto wygra?

Japonia – Chorwacja, transmisja meczu

Mecz pomiędzy Japończykami i Chorwatami będzie transmitowany w telewizji na kanałach TVP 1 i TVP Sport. To spotkanie można również obejrzeć na stronie internetowej sport.tvp.pl oraz w aplikacji mobilnej TVP Sport. Początek poniedziałkowego starcia o godzinie 16:00.

