Kylian Mbappe strzelił dwa gole dla reprezentacji Francji w meczu z Danią w spotkaniu drugiej kolejki fazy grupowej mistrzostw świata. Napastnik PSG wpisał się na listę strzelców 61. i 86. minucie. Dla półfinalistów ostatnich mistrzostw Europy trafienie zanotował Andreas Christensen.

Bardzo emocjonujące było sobotnie starcia Francja – Dania

Mimo że do przerwy goli brakowało, to obie ekipy miały sytuacje

Worek z bramkami został rozwiązany w drugiej odsłonie

Piłka nożna prostą grą dla Mbappe

Kylian Mbappe w spotkaniu z Australią (4:1) był w cieniu Oliviera Giroud. Niemniej w sobotniej batalii zawodnik PSG wykonał to, co do niego należy i strzelił gola. 23-latek otworzył wynik rywalizacji w 61. minucie, zamieniając na bramkę dokładne podanie Theo Hernandeza.

Radość aktualnych mistrzów świata z korzystnego wyniku nie trwała jednak długo, bo już w 68. minucie trafienie na 1:1 zanotował Andreas Christensen. Obrońca Duńczyków głową skierował piłkę do siatki po podaniu Joachima Andersena. Jednocześnie ekipa Kaspera Hjulmanda szybko wróciła do gry.

Mbappe kolejne trafienie zaliczył w 86. minucie. Tym razem zdobył bramkę udem. Asystę przy tym trafieniu zaliczył Antoine Griezmann. Dla zawodnika mistrzów Ligue 1 był to 31. gol w drużynie narodowej. Do końca zawodów wynik się nie zmienił i Francja wygrała 2:1.

W kontekście samego spotkania warto nadmienić, że było bardzo wyrównane pod względem utrzymania się przy piłce przez oba zespoły. W każdym razie sytuacji strzeleckich zdecydowanie więcej mieli podopieczni Didiera Deschampsa. Zawodziła ich jednak skuteczność.

