PressFocus Na zdjęciu: Didier Deschamps

Didier Deschamps pochwalił Kyliana Mbappe po jego znakomitym występie dla reprezentacji Francji przeciwko Australii i stwierdził, że mistrzostwa świata będą należały do niego.

Deschamps pochwalił Mbappe po meczu z Australią

Francja wygrała pierwszy pojedynek na mundialu 4:1

Les Blues bronią tytułu mistrza świata z Rosji

Francja fantastycznie rozpoczęła udział na mundialu w Katarze

Kylian Mbappe spisał się znakomicie w meczu z Australią, kiedy Les Bleus rozpoczęli kampanię na mistrzostwach świata w Katarze od imponującego zwycięstwa 4:1. Strzelił trzeciego gola dla Francji po świetnej główce wykorzystując dośrodkowanie Ousmane’a Dembele. Asystował również przy bramce Oliviera Girouda, który po raz drugi wpisał się na listę strzelców w 71. minucie wyrównując rekord Thierry’ego Henry’ego, wynoszący 51 bramek i stając się najlepszym strzelcem Francji.

Deschamps po meczu był zachwycony świetną grą Mbappe i twierdził, że mundial to będzie jego czas. – Kylian oczywiście od jakiegoś czasu jest jednym z najlepszych graczy na świecie i czuje się bardzo pewnie. Widać to po sposobie, w jaki gra. Wiedziałem, że będzie gotowy na ten mundial, to jego turniej, on wie, jak zrobić różnicę – powiedział selekcjoner reprezentacji Francji.

– Jest częścią zespołu i zawsze był w stanie grać zespołowo, mimo że jest także wielkim indywidualistą. Ma niesamowity talent. Dla nas jest to świetne połączenie. Mam wielu napastników, ale Kylian jest oczywiście wybitny – dodał Deschamps.

Francja broni tytułu mistrza świata wywalczonego przed czterema laty na boiskach w Rosji. W kolejnym meczu fazy grupowej Les Blues zagrają z Danią. Ten mecz został zaplanowany na sobotę, 26 listopada. Pierwszy gwizdek arbitra o godzinie 17:00.

