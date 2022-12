fot. PressFocus Na zdjęciu: Szymon Marciniak

Reprezentacja Polski zakończyła już swój udział na mistrzostwach świata. W każdym razie wciąż jest szansa na to, że ważne spotkanie będzie miało polski akcent. Meczyki.pl sugerują, że Szymon Marciniak może poprowadzić ważny mecz na trwającym mundialu.

Jedno z czterech ostatnich spotkań na mistrzostwach świata może być z udziałem Polaka

Meczyki.pl sugerują, że Szymon Marciniak jest rozważany do poprowadzenia jednego z hitów na mundialu

Polski arbiter jak na razie poprowadził na mistrzostwach świata dwa mecze

Marciniak poprowadzi finał na mistrzostwach świata?

Reprezentacja Polski pod względem stylu nie zachwyciła na mistrzostwach świata w Katarze. Tymczasem sporo pochlebnych opinii zbierał Szymon Marciniak, który według wielu głosów miał duże szanse na to, aby poprowadzić spotkanie otwarcia. Mecz Kataru z Ekwadorem ostatecznie poprowadził Daniele Orsato.

Niewykluczone jednak, że niebawem polski arbiter poprowadzi spotkanie mistrzostw świata w kluczowej fazie mundialu w Katarze. Marciniak nie będzie prowadził żadnego meczu w ramach 1/4 finału mistrzostw świata. Nie jest to jednak efekt tego, że władze FIFA nie planują Polaka do prowadzenia spotkań z powodu słabej dyspozycji. Powodem jest to, że Marciniak jest planowany do poprowadzenia jednego z czterech ostatnich meczów na mundialu, czytamy na Meczyki.pl.

Realny scenariusz zakłada zatem, że polski sędzia może poprowadzić spotkanie o półfinałowe turnieju, mecz o trzecie miejscu lub finał. Jeśli to by się udało, to bez wątpienia Marciniak mógłby zostać doceniony za swoją pracę w roli arbitra.

Polski rozjemca w trakcie trwającego mundialu prowadził dwa mecze, kolejno Francja – Dania oraz Argentyna – Australia.

Czytaj więcej: Michniewicz dla TVP Sport: kwota premii precyzyjnie nie została określona