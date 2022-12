PressFocus Na zdjęciu: Lionel Scaloni i Leo Messi

Reprezentacja Argentyny okazała się lepsza od Holandii w konkursie rzutów karnych i awansowała do półfinału mistrzostw świata w Katarze, gdzie zmierzy się z Chorwacją. Na temat piątkowego spotkania wypowiedział Lionel Scaloni.

Nie brakowało emocji w pojedynku Holandia – Argentyna

W serii jedenastek górą byli podopieczni Lionela Scaloniego

Selekcjoner ekipy “Albiceleste” wziął udział w pomeczowej konferencji prasowej

“Zasłużyliśmy na zwycięstwo”

Argentyna w piątkowy wieczór mierzyła się z Holandią w spotkaniu w ramach 1/4 finału mundialu w Katarze. Drużyna z Ameryki Południowej prowadziła dwoma bramkami, ale zespół “Oranje” zdołał wyrównać, doprowadzić do dogrywki i następnie konkursu rzutów karnych, który ostatecznie wygrali Argentyńczycy. Selekcjoner ekipy “Albiceleste” Lionel Scaloni po starciu zachwycał się Leo Messim.

Gwiazdor PSG tego wieczoru zdobył gola i zaliczył asystę. – Dzisiaj Leo Messi pokazał, że jest najlepszy w historii. Ta drużyna ma wspaniałą mentalność, która pozwala jej w każdej chwili stawić czoła trudnej sytuacji. Z mojego punktu widzenia zasłużyliśmy na wygraną w regulaminowym czasie gry i nie powinno być rzutów karnych, ale nawet mimo tego zespół pokazał siłę – powiedział Lionel Scaloni.



– Mieliśmy mecz pod kontrolą, ale futbol ma to do siebie, że nawet gdy myśli się, że wszystko jest skończone, to i tak wszystko może się zmienić. Najważniejsze jest, aby nigdy się nie poddawać. Zawsze myślimy o atakowaniu – dodał selekcjoner reprezentacji Argentyny.

Piłkarze z Argentyny w półfinale tegorocznych mistrzostw świata podejmie Chorwację, która sensacyjnie wyeliminowała Brazylię. Dzisiaj przed nami dwa ostatnie starcia ćwierćfinałowe.