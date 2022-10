fot. PressFocus Na zdjęciu: Leo Messi

Tegoroczne mistrzostwa świata w Katarze zainaugurują już 20 listopada. Leo Messi w rozmowie z “RMC Sport” wskazał swoich faworytów do końcowego triumfu. Martwi się także problemami zdrowotnymi wewnątrz kadry Argentyny.

Mistrzostwa świata w Katarze rozpoczną się już za nieco ponad miesiąc

Według Leo Messiego faworytami do wygrania mundialu są Francuzi oraz Brazylijczycy

Argentyna w fazie grupowej zmierzy się z Polską, Meksykiem oraz Arabią Saudyjską

“To będą inne mistrzostwa świata”

Tegoroczne mistrzostwa świata w Katarze są zupełnie inne, niż poprzednie imprezy, gdyż rozegrają się one w trakcie sezonu klubowego, a nie tak jak wcześniej – po jego zakończeniu. Mundial zainauguruje już 20 listopada.

Gwiazdor reprezentacji Argentyny Leo Messi zdradził, kto jest jego faworytem do końcowego triumfu. Wśród najmocniejszych reprezentacji wymienił Francję oraz Brazylię.

– Jeśli chodzi o faworytów, to jest wiele świetnych zespołów, takich jak Brazylia, Niemcy, Francja, Anglia i Hiszpania. Jestem pewien, że i tak o kimś zapomniałem. Ale jeśli miałbym wymienić jedną lub dwie drużyny, to na dzisiaj myślę, że Francja i Brazylia są wielkimi kandydatami do tytułu mistrza świata – mówi piłkarz Paris Saint-Germain.

W fazie grupowej Argentyna zmierzy się z Polską, Meksykiem oraz Arabią Saudyjską, a więc jest faworytem do zajęcia pierwszego miejsca. Messiego martwią przede wszystkim problemy zdrowotne ważnych zawodników. W ostatnim czasie kontuzji doznali Angel Di Maria oraz Paulo Dybala.

– Kontuzje to zmartwienie. To będą inne mistrzostwa świata, rozgrywane o innej porze niż dotychczas. Każdy drobiazg może sprawić, że odpadniesz. Po tym, co stało się z Di Marią i Dybalą prawdą jest, że zaczynasz się osobiście martwić i boisz się, gdy widzisz takie rzeczy. Mam nadzieję, że wyzdrowieją na czas. Mają go wystarczająco dużo, aby być w dobrej formie – przekonuje Messi.

