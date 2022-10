fot. PressFocus Na zdjęciu: Jakub Kiwior

Jakub Kiwior budzi ogromne zainteresowanie na rynku transferowym. Gianluca Di Marzio potwierdza, że biją się o niego między innymi włoscy giganci, a także Borussia Dortmund.

Jakub Kiwior to lider defensywy Spezii i jeden z najciekawszych młodych zawodników w Serie A

Wiele wskazuje na to, że to jego ostatnie chwile przed hitowym transferem

Gianluca Di Marzio przekonuje, że walczy o niego wiele czołowych europejskich klubów

Kiwior przebiera w ofertach

Największym wygranym wrześniowego zgrupowania reprezentacji Polski jest Jakub Kiwior. Defensor pokazał się z bardzo dobrej strony i wywalczył sobie miejsce na zbliżające się mistrzostwa świata w Katarze. Jego potencjał dostrzeżono również we Włoszech, gdzie z każdym tygodniem zbiera coraz lepsze recenzje, a jego notowania stale rosną. Wszystko wskazuje na to, że to dla niego ostatnie chwile w barwach Spezii.

Zainteresowanie transferem 22-letniego Polaka jest ogromne. Gianluca Di Marzio przekonuje, że głównym faworytem do pozyskania go jest Milan, choć w walce pozostają również Borussia Dortmund, Juventus oraz kluby z La Ligi i Premier League.

– AC Milan namawia tego zawodnika, ale nie są oni jedynym zespołem. Stawia na niego także Borussia Dortmund, a obserwują go również kluby z La Ligi i Premier League. Wiele drużyn chce go mieć, bo to bardzo dobry zawodnik. AC Milan był jednym z pierwszych zespołów, które podjęły starania o pozyskanie Kiwiora. Będą go nadal obserwować, z Juventusem nie doszło jeszcze do żadnych konkretów – zdradza włoski dziennikarz.

Kiwior jest absolutnym liderem defensywy Spezii. W obecnym sezonie wystąpił we wszystkich jedenastu spotkaniach od pierwszej minuty. Miał okazję grać zarówno na środku obrony, jak i w roli defensywnego pomocnika.

Zobacz również: Grabara o swojej kontuzji: to mogło zakończyć moją krótką karierę