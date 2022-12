fot. PressFocus Na zdjęciu: Polska - Francja

Reprezentacja Polski nie zdołała powstrzymać Francuzów i zakończyła swoją przygodę z mundialem w Katarze. Bramki dla obecnych mistrzów świata strzelali Kylian Mbappe oraz Olivier Giroud. W doliczonym czasie gry honorowe trafienie dla Polaków zanotował Robert Lewandowski.

Reprezentacja Polski przegrała z Francją 1-3

Bramki dla “Trójkolorowych” strzelali Olivier Giroud oraz Kylian Mbappe. W doliczonym czasie gry trafił Robert Lewandowski

“Biało-Czerwoni” żegnają się z turniejem w 1/8 finału

Koncert Mbappe, Polska nie zawiodła

Reprezentacja Polski wywalczyła awans do fazy pucharowej z drugiego miejsca, co oznaczało, że o ćwierćfinał mistrzostw świata zagra z Francuzami. Po fatalnym meczu przeciwko Argentynie brakowało wśród kibiców nadziei na udany wynik.

W wyjściowej jedenastce Polaków zabrakło miejsca dla drugiego napastnika. Czesław Michniewicz postawił na osamotnionego Roberta Lewandowskiego i trzech zawodników w środku pola. Do pierwszego składu wrócił Sebastian Szymański, który grał tylko w pierwszym spotkaniu z Meksykiem.

Od pierwszej minuty “Biało-Czerwoni” ambitnie prezentują się przeciwko obecnym mistrzom świata. Skutecznie odbierają piłkę na połowie rywala oraz starają się utrzymywać przy piłce. Więcej okazji do objęcia prowadzenia mieli natomiast Francuzi.

W 13. minucie na strzał z dystansu zdecydował się Aurelien Tchouameni, lecz Wojciech Szczęsny nie dał się zaskoczyć.

Później Francuzi zmarnowali bardzo dogodną okazję. Błąd popełnił Przemysław Frankowski, który próbując utrzymać piłkę w boisku zagrał do Ousmane Dembele. Ten popędził na bramkę i zagrał do Oliviera Girouda, który pomylił się w bardzo prostej sytuacji i nie trafił do siatki.

Polacy również się odgryzali. W 38. minucie Bartosz Bereszyński oszukał rywala na boku boiska i podał do Piotra Zielińskiego, który uderzył prosto w Hugo Llorisa. Piłka nie wpadła do bramki również po dwóch dobitkach.

Podczas tej jednej akcji oddaliśmy 𝘄𝗶𝗲̨𝗰𝗲𝗷 strzałów na bramkę niż w trakcie całego mundialu! 🙆‍♂️



Zielu! Jak to nie wpadło⁉️



𝐓𝐑𝐀𝐍𝐒𝐌𝐈𝐒𝐉𝐀 𝐎𝐍𝐋𝐈𝐍𝐄 ▶ https://t.co/vp3JDsZPyX

__________#FRAPOL 🇫🇷🇵🇱 󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧• #Mundialove 󠁢 pic.twitter.com/llkOpkcHFG — TVP SPORT (@sport_tvppl) December 4, 2022

Polacy nie popełniali wielu błędów w defensywie. do takowego doszło natomiast w 44. minucie, co Francuzi bezwzględnie wykorzystali. Giroud bez presji obrońców przyjął piłkę w polu karnym i pokonał bezbronnego Szczęsnego. Do przerwy Polacy przegrywają 0-1.

Kiedy przez 43 minuty walczysz jak równy z równym, a potem przychodzi ten…jeden jedyny błąd.



𝗙𝗿𝗮𝗻𝗰𝗷𝗮 𝗽𝗿𝗼𝘄𝗮𝗱𝘇𝗶 𝘇 𝗣𝗼𝗹𝘀𝗸𝗮̨ 𝟭:𝟬 w 1/8 finału MŚ.

__________#FRAPOL 🇫🇷🇵🇱 󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧• #Mundialove 󠁢 pic.twitter.com/c5xJ0XTf0p — TVP SPORT (@sport_tvppl) December 4, 2022

Po zmianie stron Francuzi przejęli kontrolę nad przebiegiem gry, a Polacy starali się kontrować, choć ewidentnie zaczęło im brakować sił. W pewnym momencie “Biało-Czerwoni” postawili wszystko na jedną kartę i rzucili się do ataku, co po raz kolejny wykorzystali “Trójkolorowi”. Po udanym kontrataku piłkę otrzymał niepilnowany Kylian Mbappe, który piekielnie precyzyjnym strzałem posłał ją tuż pod poprzeczkę.

Na tym strzelanie się nie zakończyło. W 90. minucie Mbappe zabawił się po raz kolejny i uderzył w okienko bramki Szczęsnego.

W doliczonym czasie gry Polacy otrzymali szansę na trafienie honorowe. Po zagraniu Kamila Grosickiego jeden z Francuzów zagrał piłkę ręką, a arbiter podyktował rzut karny. Pierwszej jedenastki nie wykorzystał Robert Lewandowski, ale doszło do powtórki na skutek przekroczonych przepisów przez Hugo Llorisa. Przy drugim podejściu napastnik się już nie pomylił i ustalił wynik na 1-3.