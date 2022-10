PressFocus Na zdjęciu: Grzegorz Krychowiak

Grzegorz Krychowiak w ten weekend zakończy sezon w Arabii Saudyjskiej. O to, aby Polak był dobrze przygotowany do mundialu, zadba Legia Warszawa.

Grzegorz Krychowiak od połowy października będzie przygotowywał się do mundialu w Polsce

32-latek będzie trenował z Legią

Warszawianie poinformowali o tym w mediach społecznościowych

Krychowiak i Legia z umową korzystną dla kadry

Październik jest miesiącem, który da się we znaki piłkarzom z czołowych klubów. W tym miesiącu nie ma bowiem przerwy na mecze reprezentacji, więc zawodnicy wybiegając na boisko co trzy dni. Tymczasem w październiku ligowe granie zakończy Grzegorz Krychowiak, który na co dzień występuje w Arabii Saudyjskiej. Polak na sezon 2022/2023 został wypożyczony do Al-Shabab.

W barwach arabskiego klubu Krychowiak zagrał siedem meczów. Polak strzelił w nich dwa gole i zaliczył dwie asysty. 32-latek swój dorobek do końca roku może poprawić już tylko raz, 15 października. Wówczas Al-Shabab podejmie Al-Ittihad FC. Będzie to ostatnie spotkanie w lidze dla Krychowiaka, który ostatni mecz rozegra ponad miesiąc przed starciem z Meksykiem na mundialu.

Zaniepokojony brakiem gry Krychowiaka przez tak długi czas jest Czesław Michniewicz. Selekcjoner rozmawiał o tym zapewne z Polakiem, gdy odwiedził go w Arabii Saudyjskiej. Opiekun polskiej kadry może się trochę uspokoić, ponieważ Legia Warszawa poinformowała, że 32-latek będzie się przygotowywał do mundialu ze stołecznym klubem. Krychowiak treningi z Legią rozpocznie od drugiej połowy października.

Grzegorz Krychowiak od drugiej połowy października będzie trenował z Legią Warszawa, przygotowując się do Mistrzostw Świata w Katarze.



Grzegorz Krychowiak od drugiej połowy października będzie trenował z Legią Warszawa, przygotowując się do Mistrzostw Świata w Katarze.

