fot. Grzegorz Wajda Na zdjęciu: Piłkarze reprezentacji Polski

Na 1/8 finału udział w mistrzostwach świata zakończyła reprezentacja Polski. Osiągnięcia tego pogratulował drużynie Cezary Kulesza.

Cezary Kulesza wyraził swoją opinię o meczu Francja – Polska

Podopieczni Czesława Michniewicza przegrali 1:3

Szef polskiej federacji docenia jednak sam udział w 1/8 finału mundialu

Szef PZPN wdzięczny reprezentacji Polski

4 grudnia to dzień, w którym reprezentacja Polski została wyeliminowana z mistrzostw świata. Biało-czerwoni zakończyli udział w mundialu po tym, jak przegrali z Francją 1:3. Zespół Czesława Michniewicza wreszcie zagrał w dobrym stylu. Mimo tego nie udało się pokonać mistrza świata. Występ naszej kadry na turnieju w Katarze ocenił Cezary Kulesza.

– Dla naszej reprezentacji to koniec Mundialu, ale kończymy go z podniesionymi głowami. Przeciwko Francji mieliśmy swoje okazje, mistrzowie świata byli po prostu silniejsi. Wyjście z grupy, pierwsze od 36 lat, to jednak sukces. Dziękuję za to trenerowi, piłkarzom i naszym kibicom – przekazał szef polskiej federacji piłkarskiej za pośrednictwem Twittera.

Polskim kibicom pozostaje teraz śledzić pozostałe mecze mistrzostw świata, a później obserwować sytuację z kontraktem Czesława Michniewicza. Jego umowa na prowadzenie reprezentacji Polski, jest ważna do końca tego roku. Początkowo media informowały, że dzięki awansowi do 1/8 finału mundialu, umowa została automatycznie przedłużona do końca eliminacji Euro 2024. Później okazało się jednak, że to nieprawda. Najprawdopodobniej strony będą negocjować nowe warunki kontraktu.

