PressFocus Na zdjęciu: Gareth Bale

Znamy kadrę reprezentacji Walii na mundial. 26-osobowe zestawienie pojawiło się na oficjalnej stronie internetowej tamtejszej federacji.

Robert Page podjął ważne decyzje

Gareth Bale oczywiście pojedzie do Kataru

Walia ma realne szanse na wyjście z grupy

Walia także ujawniła kadrę na mistrzostwa świata

Selekcjoner reprezentacji Walii Robert Page podał 26-osobowy skład swojej drużyny na zbliżający się wielkimi krokami mundial w Katarze. Wśród powołanych rzecz jasna znalazł się lider i kapitan “Smoków” – Gareth Bale – który niedawno wraz Los Angeles FC wygrał Major League Soccer.

Inne znane nazwiska, które widnieją na liście, to Ben Davies (Tottenham Hotspur), Joe Allen (Swansea City), Neco Williams (Nottingham Forest) czy Daniel James (Fulham). Walia podobnie jak na EURO 2016, kiedy to dotarła do półfinału, w Katarze też będzie chciała sprawić niespodziankę. Gareth Bale i spółka na mistrzostwach świata zagrają w grupie B z Anglią, Iranem oraz USA.

Oficjalna kadra Walii na mistrzostwa świata

Bramkarze: Wayne Hennessey (Nottingham Forest), Danny Ward (Leicester City), Adam Davies (Sheffield United).

Obrońcy: Ben Davies (Tottenham Hotspur), Ben Cabango (Swansea City), Tom Lockyer (Luton Town), Joe Rodon (Rennes), Chris Mepham (Bournemouth), Ethan Ampadu (Spezia Calcio), Chris Gunter (AFC Wimbledon), Neco Williams (Nottingham Forest), Connor Roberts (Burnley).

Pomocnicy: Sorba Thomas (Huddersfield Town), Joe Allen (Swansea City), Matthew Smith (MK Dons), Dylan Levitt (Dundee United), Harry Wilson (Fulham), Joe Morrell (Portsmouth), Jonny Williams (Swindon Town), Aaron Ramsey (Nicea), Rubin Colwill (Cardiff City).

Napastnicy: Gareth Bale (Los Angeles FC), Kieffer Moore (Bournemouth), Mark Harris (Cardiff City), Brennan Johnson (Nottingham Forest), Daniel James (Fulham).

