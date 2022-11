Pressfocus Na zdjęciu: Christian Pulisic

Christian Pulisic we wtorkowy wieczór został bohaterem reprezentacji Stanów Zjednoczonych. Zawodnik Chelsea zdobył jedyną tego wieczoru bramkę, dzięki czemu Amerykanie awansowali do fazy pucharowej mundialu. Okupił to jednak kontuzją. Weston McKennie ma jednak nadzieję, że kolega będzie w stanie zagrać w sobotę z Holandią.

Christian Pulisic w meczu z Iranem doznał urazu, który wykluczył go z gry w drugiej połowie

Brak zawodnika Chelsea w meczu 1/8 finału z Holandią może być bolesny

Weston McKennie zdradził, jakie są odczucia względem kontuzji 24-latka

Pulisic ma nadzieję zagrać w sobotę z Holandią

Reprezentacja Stanów Zjednoczonych we wtorek wygrała 1:0 z Iranem, dzięki czemu przeskoczyła go w tabeli i awansowała do fazy pucharowej mundialu w Katarze. Bohaterem meczu został Christian Pulisic, który w 38 minucie zdobył jedyną tego wieczoru bramkę. Jak się później okazało, na wagę awansu do ⅛ finału turnieju.

Zawodnik Chelsea wykazał się sporą determinacją podczas oddawania strzału, który starali się jeszcze zablokować obrońcy i bramkarz. W wyniku tego 24-latek doznał urazu uda, który wykluczył go z gry w drugiej połowie. Skrzydłowy został po meczu przewieziony do szpitala, choć Weston McKennie uspokaja, że kontuzja nie jest bardzo poważna.

Christian Pulisic made it back on the pitch after being shaken up while scoring his goal 🫡 pic.twitter.com/spXbYBYTyR — B/R Football (@brfootball) November 29, 2022

– Wysłałem mu wiadomość i sprawdziłem co u niego. Zapewnił mnie, że wierzy w możliwość gry w sobotnim meczu – zdradził pomocnik.

– Naturalnie jesteśmy mu niezwykle wdzięczni za to poświęcenie, kiedy rzucił się, żeby wbić piłkę do bramki. To był naprawdę kluczowy moment tego meczu, a my dzięki walce awansowaliśmy i jesteśmy niezwykle podekscytowani grą w dalszej fazie – dodał.

W sobotę Amerykanie zmierzą się w ⅛ finału Mistrzostw Świata z reprezentacją Holandii.

