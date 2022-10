PressFocus Na zdjęciu: Reprezentacja Polski

Reprezentacja Polski na mistrzostwach świata w Katarze zagra w grupie C razem z Argentyną, Meksykiem i Arabią Saudyjską. Poza faworyzowaną drużyną z Ameryki Południowej Biało – Czerwoni w dwóch pozostałych starciach mają spore szansę, by powalczyć o korzystne rezultaty i zameldować się w kolejnej rundzie turnieju. Jeśli tak się stanie to w 1/8 finału trafią na rywala z grupy D, w której między innymi znalazła się Francja oraz Dania.

W 1/8 finału MŚ 2022 spotkają się drużyny z grup C i D

Awans z grupy zapewnią sobie dwie pierwsze drużyny z każdej grupy

Do grupy D trafiła Francja, Dania, Tunezja i Australia

MŚ 2022. Na kogo mogą trafić Polacy w 1/8 finału

Grupa C została połączona z grupą D podczas tegorocznego mundialu w Katarze. Oprócz wcześniej wspomnianej Francji i Danii w tej grupie znalazły się także Tunezja oraz Australia. Zmagania w tej grupie rozpoczną się 22 listopada meczami Danii z Tunezją oraz Francji z Australii.

Francja i Dania są zdecydowanymi faworytami do awansu z grupy D. Jeśli obie te reprezentacje nie zaliczą sensacyjnej wpadki to walka o pierwsze miejsce w grupie D rozegra się 26 listopada, gdy dojdzie do bezpośredniej rywalizacji Francuzów i Duńczyków. Ten mecz może prawdopodobnie zdecydować o tym, na kogo ewentualnie trafią Polacy w 1/8 finału mistrzostw świata.

W ostatnich meczach tej grupy Francja zagra z Tunezją, a Dania z Australią.

MŚ 2022. Z kim zagrają Polacy w 1/8 finału. Grupa D

Francja jedzie do Kataru bronić tytułu mistrza świata wywalczonego w Rosji przed czterema laty. Les Blues bez żadnych problemów przebrnęli kwalifikacje do tego mundialu i znajdują się w gronie faworytów do zwycięstwa Turnieju. Warto tu jednak przypomnieć mundial z Korei i Japonii z 2002 roku. Francuzi w Azji też bronili mistrzowskiego tytułu, a tymczasem zajęli ostatnie miejsce w grupie A za Urugwajem, Senegalem i Danią zdobywając zaledwie jeden punkt.

Dania również nie miała żadnych problemów z przebrnięciem kwalifikacji do turnieju w Katarze. Drużyna prowadzona przez Kaspera Hjulmanda wygrała dziewięć z dziesięciu meczów eliminacyjnych i ostatecznie o cztery punkty wyprzedziła Szkocję. Brak awansu z grupy na mistrzostwach świata będzie dla Duńczyków sporym rozczarowaniem.

MŚ 2022. Kiedy potencjalny mecz Polaków w 1/8 finału

Drabinka mistrzostw świata w Katarze została ustalona w taki sposób, że zwycięzca grupy C zagra zespołem, który zajął drugie miejsce w grupie D. I odwrotnie. Zwycięzca grupy D w 1/8 finału zmierzy się z drużyną, która zajęła drugie miejsce w grupie C.

W przypadku, gdyby reprezentacja Polski wygrała zmagania w grupie C swój mecz w 1/8 finału rozegra 3 grudnia. Jeśli jednak Biało – Czerwoni zajmą drugie miejsce w grupie C to do rywalizacji w 1/8 finału przystąpią dzień później, czyli 4 grudnia.