Pressfocus Na zdjęciu: Czesław Michniewicz

Podczas czwartkowej konferencji prasowej Czesław Michniewicz ogłosił skład szerokiej kadry reprezentacji Polski na Mistrzostwa Świata w Katarze. Jeszcze przed rozpoczęciem turnieju zubożeje ona do 26 nazwisk.

Czesław Michniewicz zdecydował się na ogłoszenie szerokiej kadry reprezentacji Polski przed mundialem

Na turniej uda się 26 zawodników, więc trener będzie musiał zrezygnować z kilku piłkarzy

Wśród powołań nie zabrakło kilku niespodzianek

Jest kilka zaskoczeń na liście powołanych do szerokiej kadry

Mistrzostwa Świata w Katarze rozpoczną się już dokładnie za miesiąc. 20 listopada w meczu otwarcia mundialu zmierzą się reprezentacje Kataru i Ekwadoru. Biało-czerwoni rywalizację na prestiżowym turnieju rozpoczną 22 listopada spotkaniem z Meksykiem. W grupie zmierzą się również z Arabią Saudyjską i Argentyną. Obok Albiceleste typowani są oni do awansu do fazy pucharowej.

Wbrew wcześniejszym zapowiedziom, Czesław Michniewicz zdecydował, że pierwotnie poda do wiadomości publicznej skład szerokiej kadry reprezentacji Polski. Znajdzie się w niej aż 47 zawodników. Nie wszyscy naturalnie pojadą na Mistrzostwa Świata do Kataru. Lista zostanie zredukowana przynajmniej o 18 piłkarzy, gdyż na turniej powołanych może zostać ich 26. Jest to zmiana względem poprzednich edycji mundialu. Wówczas trenerzy reprezentacji mogli powołać na Mistrzostwa Świata 23 piłkarzy.

Ostateczną, 26-osobową kadrę, trener Michniewicz ma ogłosić 10 listopada.

Za niespodziankę można uznać powołania dla Artura Jędrzejczyka, czy Patryka Dziczka. Zawodnik Legii Warszawa w ostatnich miesiącach nie otrzymywał szans od Czesława Michniewicza. Pomocnik Piast Gliwice natomiast dopiero na początku września wrócił do gry po dłuższej przerwie spowodowanej problemami zdrowotnymi.

Szeroka kadra reprezentacji Polski na mundial w Katarze

Bramkarze: Wojciech Szczęsny, Bartłomiej Drągowski, Łukasz Skorupski, Kamil Grabara, Radosław Majecki.

Obrońcy: Matty Cash, Robert Gumny, Bartosz Bereszyński, Tomasz Kędziora, Kamil Glik, Jan Bednarek, Jakub Kiwior, Matuesz Wieteska, Paweł Dawidowicz, Artur Jędrzejczyk, Paweł Bochniewicz, Maik Nawrocki, Michał Helik, Nicola Zalewski, Arkadiusz Reca, Tymoteusz Puchacz, Patryk Kun, Michał Karbownik.

Pomocnicy: Grzegorz Krychowiak, Krystian Bielik, Jacek Góralski, Damian Szymański, Jakub Piotrowski, Patryk Dziczek, Piotr Zieliński, Sebastian Szymański, Szymon Żurkowski, Mateusz Klich, Karol Linetty, Mateusz Łęgowski, Kacper Kozłowski.

Skrzydłowi: Jakub Kamiński, Przemysław Frankowski, Kamil Grosicki, Michał Skóraś, Kamil Jóźwiak.

Napastnicy: Robert Lewandowski, Karol Świderski, Arkadiusz Milik, Krzysztof Piątek, Adam Buksa, Dawid Kownacki.