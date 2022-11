PressFocus Na zdjęciu: Katar - Ekwador

ESPN informuje, że wielu fanów nie zostało wpuszczonych do strefy kibica FIFA Fan Festival w Al Bidda z powodu przekroczenia pojemności obiektu na mecz otwarcia mundialu, w którym Katar rywalizował z Ekwadorem.

Dantejskie sceny w strefie kibica

Fani nie zostali wpuszczeni do FIFA Fan Festival

Ilość fanów zdecydowanie przekroczyła pojemność parku

Policja użyła siły, by powstrzymać fanów przed przedarciem się do strefy kibica

ESPN twierdzi, że gdy strefa kibica osiągnęła komplet fanów ochrona zagrodziła dostęp pozostałym kibicom próbującym dostać się do środka. Ponadto policja miała użyć siły, aby zapobiec przedostaniu się kolejnych kibiców do strefy Fan Festival.

Chociaż obiekt może pomieścić 40 000 widzów, na godzinę przed rozpoczęciem były długie kolejki ludzi, którzy wciąż próbowali dostać się do parku. Ze względu na wielkość tłumu widzowie byli popychani na metalowe barierki, a ochroniarze nie umieli poradzić sobie z napierającymi fanami.

Jeden z fanów reprezentacji Anglii mówił w rozmowie z ESPN, że jego ciało jest posiniaczone. Wszystko przez wielki chaos, który zapanował przed wejściem do strefy kibica. Gdy fani opuszczali ją po zakończeniu spotkania Katar – Ewkador, przez megafony nadal przekazywano informacje z prośbą o przeniesienie się do innych obszarów Doha, odradzając pobyt w pobliżu parku.

Na skutek tych wydarzeń jedna z pobliskich stacji metra została zamknięta, aby nie doprowadzić do przeludnienia. – To było niebezpieczne – powiedział Reuters jeden z fanów trzymający na rękach niespełna czteroletnie dziecko. Kibic nie krył radości, że udało mu się wydostać z tłumu. – Wpuszczali zbyt wielu ludzi. Nie dotarliśmy nawet do strefy kibica. Jestem zadowolony, że udało mi się wydostać z tego tłumu – dodał.

Policja potrzebowała około 45 minut, aby poradzić sobie ze zbyt dużą ilością kibiców zgromadzonych na tak małym obszarze. Fani byli sfrustrowani tym, co zastali przed wejściem do strefy kibica w Al Bidda.

