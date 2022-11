PressFocus Na zdjęciu: Katar - Edwador

Ekwador wygrał z Katarem 2:0 w meczu otwierającym tegoroczny mundial. Spotkanie, choć przez większość czasu było prowadzone w spokojnym tempie przyniosło jedną sporą kontrowersję z pierwszych minut, gdy gol Ennera Valencii nie został uznany.

Nieuznany gol Valencii wzbudził sporo kontrowersji

Powtórki telewizyjne wydają się rozwiewać wątpliwości

Ekwador pokonał Katar 2:0 w pierwszym meczu mundialu

Decyzja Orsato prawidłowa? Był spalony

Rozpoczęcie mistrzostw świata było mocno wyczekiwane przez wielu kibiców, ale już pierwsze minuty meczu Katar – Ekwador przyniosły wielką kontrowersję. W trzeciej minucie gola dla zespołu z Ameryki Południowej zdobył Valencia. Na pierwszy rzut oka wydawać mogłoby się, że w tej sytuacji wszystko odbyło się zgodnie z piłkarskimi przepisami, dlatego zdziwienie było tym większe, gdy Daniele Orsato po interwencji VAR anulował to trafienie i odgwizdał spalonego.

Na powtórki telewizyjne z wyjaśnieniem przyszło nam zaczekać dłuższą chwilę, a gdy już zostały zaprezentowane to nie rozwiały wątpliwości w stu procentach. Przynajmniej nie u tych bardziej dociekliwych kibiców. Dopiero kolejne analizy wydają się pokazywać, że arbitrzy mieli rację.

Przede wszystkim był to duży błąd katarskiego bramkarza Saada Al Sheeba, który wyszedł, by wybić piłkę, ale w nią nie trafił dając Ekwadorowi doskonałą okazję, która zakończyła się trafieniem Ennera Valencii do pustej bramki z bliskiej odległości. Świętowanie Ekwadoru zostało jednak przerwane, ponieważ interweniował VAR.

Bramka nie została uznana z powodu spalonego, który nastąpił przed asystą Felixa Torresa. Powtórki pokazały, że reprezentant Ekwadoru Michael Estrada był na spalonym, kiedy piłka była posłana w pole karne, a jego stopa była tuż za ostatnim zawodnikiem.

Tego spalonego, tylko VAR mógł wychwycić 🧐 Koniec wątpliwości? #mundialove pic.twitter.com/sldl3aGRFo — TVP SPORT (@sport_tvppl) November 20, 2022

Ostatecznie Valencia i tak dwukrotnie wpisał się na listę strzelców dając zwycięstwo Ekwadorowi 2:0 w meczu z Katarem. W drugim spotkaniu tej grupy Holandia zmierzy się z Senegalem. Ten pojedynek odbędzie się w poniedziałek, 21 listopada, o godzinie 17:00.

