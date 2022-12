PressFocus Na zdjęciu: Chorwacja - Maroko

Marokańscy kibice powitali swoich reprezentantów jak mistrzów świata mimo, iż Lwy Atlasu zajęły czwarte miejsce na mundialu w Katarze. Na ulice Rabatu wyszły dziesiątki tysięcy fanów, by świętować historyczny sukces afrykańskiej piłki.

Maroko jest pierwszą afrykańską reprezentacją, która dotarła do półfinału

Lwy Atlasu przez cały turniej były wspierane przez wielu fanów

Marokańscy kibice świętowali sukces po przylocie drużyny do kraju

Wielka fiesta w Maroku po przylocie reprezentacji z mundialu

Maroko zajęło czwarte miejsce na mistrzostwach świata w Katarze. Lwy Atlasu przegrały mecz o brąz z Chorwacją, ale i tak osiągnęły największy sukces w historii kraju, a także afrykańskiej piłki będąc pierwszą reprezentacją z tego kraju, która dotarła do półfinału. Mimo braku medalu marokańscy kibice witali swoich bohaterów jak mistrzów.

Maroko w drodze do półfinału odprawiło z kwitkiem Belgów, Hiszpanów i Portugalczyków sprawiając największą niespodziankę na mistrzostwach.

Wielu Marokańczyków podróżowało do Kataru, by wspierać swoją drużynę podczas mundialowych batalii. Nie inaczej było także po powrocie reprezentacji do kraju. Dziesiątki tysięcy kibiców ustawiło się wzdłuż ulicy, którą otwartym autobusem przejeżdżali reprezentanci tego kraju. Były chóralne śpiewy, flagi, petardy i zabawa przez długi czas.

Morocco’s World Cup heroes arrive home after making history as the first African team to reach the semifinals 🎆 pic.twitter.com/Ih4IpuOLbr — B/R Football (@brfootball) December 20, 2022

W Pałacu Królewskim w Maroku odbyło się specjalne przyjęcie, na którym drużynę narodową powitali król Mohammed VI, następca tronu Moulay El Hassan i książę Moulay Rachid.

– Przed turniejem mieliśmy 0,01 procent szans na osiągnięcie takiego sukcesu i dotarcie do ostatniej czwórki. Jesteśmy teraz jedną z czterech najlepszych drużyn na świecie i gdybyś mi to powiedział przed turniejem, wziąłbym to w ciemno. Niczego bym nie zmienił – mówił po zakończonym mundialu selekcjoner reprezentacji Maroka Walid Regragui.

