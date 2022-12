PressFocus Na zdjęciu: Kylian Mbappe

W mediach społecznościowych ukazało się przemówienie z szatni Kyliana Mbappe w czasie przerwy finału mistrzostw świata. Napastnik Les Blues motywował swoich kolegów przed drugą częścią gry,

Francja przegrała finał mundialu z Argentyną

W przerwie meczu Mbappe motywował swoich kolegów

Gracz PSG wierzył, że mogą odrobić dwubramkową stratę

Mbappe nie stracił wiary w dogonienie Argentyńczyków

Francja fatalnie spisywała się w pierwszej połowie finału mistrzostw świata. Les Blues do przerwy przegrywali już 0:2, a co więcej, mieli ogromne problemy ze stworzeniem jakiejkolwiek akcji ofensywnej. Argentyńczycy w pełni kontrolowali boiskowe wydarzenia, a Didier Deschamps przed zejściem do szatni zdecydował się dokonać już dwóch zmian. Boisko opuścili wtedy Giroud i Dembele.

Poddawać nie zamierzał się jednak Kylian Mbappe, który w szatni przemówił do swoich kolegów z reprezentacji Francji. Gwiazdor Paris Saint-Germain przekonywał, że Les Blues mogą jeszcze wrócić do gry.

– Chłopaki, to finał Mistrzostw Świata, mecz życia. Nie można grać gorzej. Wracamy na boisko i robimy to. Strzelili nam dwie bramki, teraz my strzelimy dwie im. Hej chłopaki, takie coś jest raz na cztery lata – mówił Mbappe.

Kylian Mbappé w przerwie finału z Argentyną:



Mbappe w drugiej części spotkania z Argentyną wziął sprawy w swoje ręce i sam strzelił dwie bramki doprowadzając do dogrywki. Dodatkowy czas gry również skończył się remisem, a o złotym medalu mistrzostw świata zdecydowały rzuty karne. Te lepiej strzelali Argentyńczycy, którzy po raz trzeci w historii triumfowali na mundialu.

