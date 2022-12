Źródło: The Athletic

fot. PressFocus Na zdjęciu: Lionel Messi

Reprezentacja Argentyny po raz drugi w ciągu ośmiu ostatnich lat zagra w finale mistrzostw świata. Albiceleste w niedzielę na Lusail Iconic Stadium zmierzą się z Francją. O drużynie Lionela Scaloniego kilka słów wyraził Mauricio Pochettino.

Arcyciekawie zapowiada się niedzielna batalia w finale katarskiego mundialu

Mauricio Pochettino w swoim najnowszym felietonie dla The Athletic napisał o Leo Messim

Według trenera każdy fan trzyma kciuki, aby Albiceleste wygrali mistrzostwo świata ze względu na gwiazdę PSG

Pochettino o swoich oczekiwaniach na temat finału mundialu

Reprezentacja Argentyny w drodze do finału mistrzostw świata pokonała Chorwację (3:0). Wcześniej natomiast z placu gry na tarczy po starciu z Albiceleste schodzili także Holendrzy, Australijczycy, czy Polacy.

Mauricio Pochettino uważa natomiast, że wszyscy kibice piłki nożnej chcą, aby Lionel Messi mógł świętować po wygraniu mundiali.

“Jestem Argentyńczykiem, grałem dla Argentyny i jako dziecko zawsze marzyłem o zdobyciu mistrzostwa świata” – napisał doświadczony trener w felietonie dla The Athletic.

“Messi nie jest inny. Doskonale wiem, że marzy o podniesieniu tego trofeum. Wszyscy w Argentynie i myślę, że każdy, kto kocha piłkę nożną, chce, aby Messi zrobił to w niedzielę. Bo Messi to piłka nożna. I, jak powiedział, będzie to jego ostatni mecz na mundialu” – uzupełnił Pochettino.

Najważniejsze spotkanie mistrzostw świata w Katarze odbędzie się w niedzielę 18 grudnia o godzinie 16:00.

