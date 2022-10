Źródło: The Times

PressFocus Na zdjęciu: Gracze Iranu w meczu z Koreą Południową

W Iranie trwają obecnie protesty przeciwko obecnej władzy. Są one tłumione w krwawy sposób. Niepochlebne opinie wobec reżimu regularnie udostępniał Ali Karimi. The Times donosi, że państwo irańskie próbowało porwać legendę swej reprezentacji, przebywającą w Dubaju.

W październiku w Iranie wybuchły protesty wobec obecnej władzy

Zapoczątkowała je śmierć 22-letniej kobiety. Była brutalnie przesłuchiwana na posterunku policji

Przeciwko reżimowi regularnie wypowiadał się Ali Karimi. W środę The Times poinformował, że Iran próbował porwać legendę swej reprezentacji z Dubaju

Ali Karimi miał paść ofiarą porywaczy. Powodem sprzeciw wobec brutalności władzy

Iran przeżywa obecnie niezwykle trudne chwile. W październiku w kraju wybuchły ogromne protesty. Wzięły one początek z męczeńskiej śmierci 22-letniej Mashy Amini. Kobieta została brutalnie pobita na posterunku policji w Teheranie. Więcej na ten temat pisaliśmy w artykule poniżej.

Czarne opaski, dwie róże i hańba, której nic nie jest w stanie zmyć Luciano Spalletti na konferencji prasowej przed meczem Napoli – Torino położył przed sobą dwie róże. Jak wyjaśnił, kwiaty symbolizowały Mahsę Amini i Hadis Najafi, dwie młode Iranki, które zginęły w wyniku brutalnego potraktowania przez siły porządkowe z ich kraju. Włoch sprawił, że miliony piłkarskich kibiców dowiedziały się, że w Iranie giną niewinni ludzie. Spalletti oczywiście Czytaj dalej…

Przeciwko obecnej władzy regularnie wypowiadał się Ali Karimi. Żywa legenda reprezentacji Iranu regularnie publikuje za pośrednictwem swoich mediów społecznościowych treści antyreżimowe. Największym echem odbiły się słowa, według których “nawet woda z Zamzam nie jest w stanie zmyć hańby”, jaką pokryła się władza.

W środę The Times poinformował, że Iran usiłował porwać, przebywającego na co dzień w Dubaju, byłego gracza. Angielski dziennik za źródło podaje przyjaciela Karimiego, Mehdiego Rostampoura. Kraj oskarża 43-latka o “zmowę z zamiarem działania przeciwko bezpieczeństwu narodowemu”. Wszystko wskazuje jednak na to, że na ten moment Irańczyk pozostaje bezpieczny i nie wpadł w ręce reżimu.

Karimi to jeden z najbardziej zasłużonych graczy w historii reprezentacji Iranu. Rozegrał dla niej 126 meczów, co plasuje go na trzecim miejscu w klasyfikacji wszechczasów. Strzelił też dla niej 38 bramek. Tylko czterech zawodników może pochwalić się lepszym dorobkiem. Przypomnijmy, że kadra Iranu weźmie udziału w nadchodzącym mundialu.

