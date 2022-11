Źródło: The Telegraph

Źródło: The Telegraph

Grzegorz Wajda Na zdjęciu: Harry Kane

Brytyjskie media informują, że Gareth Southgate może zdecydować się na dokonanie kilku zmian w pierwszym składzie reprezentacji Anglii na ostatni mecz fazy grupowej przeciwko Walii. Dziennikarze podkreślają jednak, że Harry Kane wierzy, że dostanie szansę występu od pierwszej minuty.

Southgate dokona kilku zmian w składzie Anglii na mecz z Walią

Jednym z zawodników, którzy mogą zostać zmienieni jest Kane

Napastnik Tottenhamu liczy jednak na występ w ostatnim meczu fazy grupowej

Kane nie przejmuje się krytyką po meczu z USA

Anglia po wysokim zwycięstwie z Iranem w kolejnym meczu tylko zremisowała z USA. Jednak wciąż jest liderem grupy B z czterema punktami i do awansu wystarczy jej remis w starciu z Walią, która do tej pory wywalczyła tylko jeden punkt na turnieju.

Brytyjskie media uważają, że w związku z dobrą sytuacją w tabeli Gareth Southgate może zdecydować się na kilka roszad w składzie. Niektórzy zawodnicy, jak Phil Foden czy Jack Grealish grali mniej i dlatego mogliby liczyć na występ we wtorkowym pojedynku kosztem właśnie Kane’a. Do takich zmian nawołuje między innymi były reprezentant Anglii Alan Shearer.

Harry Kane, który liczy na pobicie rekordu Weyna Rooneya, nie chce odpoczywać w ostatnim meczu fazy grupowej, twierdzi The Telegraph. Brakuje mu tylko trzech goli do legendarnego napastnika Manchesteru United i wierzy, że uda mu się go dogonić jeszcze podczas mundialu. Kane mimo problemów zdrowotnych po pierwszym meczu wystąpił przeciwko USA.

Ponadto napastnik Tottenhamu przyznaje, że on i jego koledzy z reprezentacji Anglii nie są zaniepokojeni krytyką, która spadła na nich po remisie z USA. – Myślę, że zespół jest do tego przyzwyczajony. Zaczynamy od wygranej 6:2 i wszyscy mówią, że wygraliśmy turniej, a potem mamy niezły wynik 0:0 przeciwko USA, ale ludzie oczywiście mają swoje opinie. To nieodłączna część wielkich turniejów piłkarskich – stwierdził Kane w rozmowie z BBC.

– Kiedy patrzymy wstecz na Euro, jest bardzo podobnie. Po remisie ze Szkocją było dużo krytyki. Ale jesteśmy skupieni na sobie, wiemy, co trzeba zrobić, aby dostać się do wielkiego finału mistrzostw. I mam nadzieję, że będzie podobnie, jak na tamtym turnieju – dodał.

Zobacz również: Klinsmann tłumaczy się z zamieszania po słowach, które zirytowały Queiroza