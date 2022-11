Źródło: The Athletic

PressFocus Na zdjęciu: Harry Kane

Harry Kane przed kolejnym meczem reprezentacji Anglii na mundialu przejdzie szczegółowe badania. Napastnik Tottenhamu narzeka na problemy z kostką, a jego występ przeciwko Stanom Zjednoczonym stoi pod znakiem zapytania.

Harry Kane nie zagra z USA?

Harry Kane wyraźnie cierpiał po starciu z Mortezą Pouraliganjim, który powali go tuż na początku drugiej połowy poniedziałkowego meczu Anglii z Iranem. Zawodnik Tottenhamu zdołał pozostać na boisku do 75. minuty, kiedy został zastąpiony przez Calluma Wilsona. Po końcowym gwizdku można było zauważyć, że napastnik ma lód wokół kostki i lekko utyka.

Southgate jednak uspokajał po meczu z Iranem. – Myślę, że Harry ma się dobrze. Wyglądało to na zły wślizg, ale kontynuował grę. Zdjęliśmy go z boiska dopiero w momencie, gdy poczuliśmy, że możemy to zrobić – mówił selekcjoner reprezentacji Anglii.

Brytyjscy dziennikarze są jednak innego zdania. Twierdzą bowiem, że występ zawodnika w meczu ze Stanami Zjednoczonymi stoi pod znakiem zapytania. Kane przed następnym meczem przejdzie szczegółowe badania i być może Southgae zdecyduje się dać mu odpocząć w piątkowym pojedynku.

Kane w reprezentacji Anglii potrzebuje jeszcze trzech bramek, aby zostać rekordowym strzelcem w drużynie narodowej. Obecnie zdobył ich 51 w 76 występach dla swojego kraju.

