Grzegorz Wajda Na zdjęciu: Robert Lewandowski

W środę zapadną kolejne rozstrzygnięcia w walce o awans do fazy pucharowej Ligi Mistrzów. Jedną z grup, w której możemy poznać kolejną drużynę, która zapewni sobie awans, jest grupa C, w której występuje między innymi Barcelona.

W środę (26 października) rozegrane zostaną kolejne spotkania fazy grupowej Ligi Mistrzów

Z grupy C pewny awansu do fazy pucharowej jest Bayern Monachium

W bardzo trudnej sytuacji w walce o wyjście z grupy jest FC Barcelona

Tabela Ligi Mistrzów: Barcelona i jej sytuacja

Rywalizację w grupie C Ligi Mistrzów do tej pory zdominował Bayern Monachium, który może pochwalić się kompletem czterech zwycięstw. 12 punktów, które zdobyła do tej pory drużyna Juliana Nagelsmanna zapewniają już jej udział w fazie pucharowej. Bawarczycy są także blisko zapewnienia sobie pierwszego miejsca w grupie.

Zdecydowanie gorzej wygląda sytuacja Barcelony, która w czterech rozegranych spotkaniach zapisała na swoje konto tylko cztery punkty i obecnie zajmuje dopiero trzecie miejsce w tabeli. Wyprzedzający go Inter Mediolan ma nie tylko trzy punkty przewagi, ale również lepszy bilans bezpośrednich spotkań.

FC Barcelona zachowuje szanse na awans, ale nie tylko sama musi wygrywać i zdobywać punkty, ale również liczyć na korzystne rozstrzygnięcia w innych spotkaniach.

Awans Barcelony: kiedy?

FC Barcelona już w środę może stracić szanse na kontynuowanie przygody z Ligą Mistrzów wiosną przyszłego roku. Stanie się tak, jeżeli Inter Mediolan przed własną publicznością pokona Viktorię Pilzno, a biorąc pod uwagę postawę czeskiego zespołu (cztery porażki i bilans bramkowy 3:16) jest to bardzo prawdopodobne. Mecz ten rozegrany zostanie już o 18:45, co sprawia, że Barcelona będzie świadoma swojej sytuacji jeszcze przed wyjściem na murawę na spotkanie z Bayernem.

Czego potrzebuje Barcelona, aby wywalczyć awans z grupy? Przede wszystkim Inter Mediolan nie może wygrać żadnego z dwóch ostatnich spotkań, a mierzyć się będzie w nich ze wspomnianą Viktorią (u siebie) i Bayernem Monachium (na wyjeździe).

Jeżeli Nerazzurri w środę zremisują z Viktorią i przegrają z Bayernem, Barcelona do awansu potrzebować będzie kompletu sześciu punktów w dwóch ostatnich spotkaniach. Taka sama sytuacja będzie miała miejsce w przypadku remisów Interu z Viktorią i Bayernem.

Porażki Interu z Viktorią i Bayernem dadzą Barcelonie szanse na awans nawet przy zdobyciu czterech punktów w ostatnich pojedynkach.

Grupa C Ligi Mistrzów: terminarz

Zobacz także: FC Barcelona – Bayern Monachium: typy, kursy, zapowiedź