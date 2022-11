PressFocus Na zdjęciu: Kamil Jóźwiak

Dziennikarz TVP Sport, Hubert Bugaj, poinformował, że Kamil Jóźwiak trenuje na obiekcie Lecha Poznań. Polak na co dzień występuje w Major League Soccer. Podobnie, jak Grzegorz Krychowiak i Karol Świderski, próbuje utrzymać odpowiednią dyspozycję przed Mistrzostwami Świata w Katarze.

Kamil Jóźwiak znalazł się w szerokiej kadrze Czesława Michniewicza na nadchodzące Mistrzostwa Świata w Katarze

Polak na co dzień występuje w drużynie Major League Soccer, Charlotte FC

24-latek trenuje z Lechem Poznań, by pozostać w odpowiedniej dyspozycji. Sezon w USA zakończył bowiem 9 października

Jóźwiak trenuje z Lechem Poznań

Wielkimi krokami zbliżają się Mistrzostwa Świata w Katarze. Będą one wyjątkowe z wielu względów, ale głównie przez datę ich rozegrania. Termin listopadowo-grudniowy wybitnie nie odpowiada piłkarzom występującym na co dzień poza Europą. W Arabii Saudyjskiej czy Stanach Zjednoczonych doszło już bowiem do zakończenia sezonu.

A na treningu Lecha przed meczem z Villarrealem stary dobry znajomy. Kamil Jóźwiak podobnie jak Grzegorz Krychowiak i Karol Świderski w Polsce szlifuje formę przed mundialem. #LPOVIL pic.twitter.com/31KnWoT7N9 — Hubert Bugaj (@HubertBugaj) November 2, 2022

Dwa tygodnie temu Czesław Michniewicz podał szeroką kadrę na mundial. Znalazło się w niej kilku graczy reprezentujących kluby spoza Starego Kontynentu. Wśród nich znaleźli się choćby Grzegorz Krychowiak czy Karol Świderski. Ci już rozpoczęli treningi z polskimi klubami, odpowiednio w Legii Warszawa i Jagiellonii Białystok. W środę dziennikarz TVP Sport, Hubert Bugaj, poinformował, że do dawnych kolegów z Lecha Poznań wrócił zaś Kamil Jóźwiak. Polak na co dzień występuje w amerykańskim Charlotte FC i zakończył sezon 9 października. Teraz trenuje z Kolejorzem, by jak najlepiej przygotować się do nadchodzącego turnieju. Skrzydłowy reprezentował barwy poznańskiej drużyny w latach 2011-2020.

Jóźwiak rozegrał w zakończonej kampanii 22 spotkania dla Charlotte FC. Zanotował w nich cztery asysty.

