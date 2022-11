PressFocus Na zdjęciu: Jose Gaye

Jose Gaya jest już praktycznie zdrowy i w przyszłym tygodniu wróci do treningów z Valencią. Lewy obrońca raczej byłby zdolny do gry na mundialu, ale Luis Enrique wolał “dmuchać na zimne”.

Jose Gaya doznał urazu podczas treningu reprezentacji Hiszpanii

W jego miejsce powołany został Alejandro Balde z Barcelony

Jak się teraz okazuje, kapitan Valencii jest już praktycznie zdrowy

Luis Enrique pośpieszył się ws. kontuzji Jose Gayi?

W piątek po południu Hiszpański Związek Piłki Nożnej za pośrednictwem swojej oficjalnej strony internetowej poinformował o urazie Jose Gayi, przez który boczny defensor opuści mistrzostwa świata w Katarze. W miejsce 27-letniego lewego obrońcy natychmiast powołany został 19-letni Alejandro Balde z Barcelony.

Jak się teraz okazuje, Jose Gaya jest już praktycznie… zdrowy, a w przyszłym tygodniu ma powrócić do treningów z Valencią – czytamy na “Football Espana”. To oznacza, że kapitan “Nietoperzy” byłby zdolny do gry w pierwszym spotkaniu mundialu, w którym reprezentacja Hiszpanii podejmie Kostarykę (środa, 23 listopada, godz. 17:00)

Boczny defensor, który do tej pory zanotował osiemnaście występów w koszulce kadry narodowej, ma zatem czego żałować. Jose Gaya miał szanse zadebiutować na mundialu, lecz Luis Enrique wolał być ostrożny i postanowił dokonać zmiany w składzie popularnych “La Furia Roja”.

Lider Valencii w 10 spotkaniach aktualnej kampanii zaliczył 3 asysty. Portal “Transfermarkt” wycenia go na 40 mln euro. Lewy obrońca niedawno przedłużył umowę z “Nietoperzami” do 30 czerwca 2027 roku.