PressFocus Na zdjęciu: Alejandro Balde

Luis Enrique dokonał zmiany w kadrze reprezentacji Hiszpanii na mistrzostwa świata. Kontuzjowanego Jose Gayę zastąpi 19-letni lewy obrońca Barcelony – Alejandro Balde.

Jose Gaya nie zagra na mundialu z powodu kontuzji

Jego miejsce zajmie dziewiętnastoletni Alejandro Balde

Lewy obrońca będzie miał okazję zadebiutować w dorosłej reprezentacji Hiszpanii

Luis Enrique dokonał wymuszonej zmiany

Hiszpański Związek Piłki Nożnej oficjalnie poinformował, że kontuzjowanego Jose Gayę w kadrze reprezentacji Hiszpanii na mistrzostwa świata w Katarze zastąpi Alejandro Balde. 19-letni lewy obrońca tym samym będzie miał okazję zadebiutować w drużynie prowadzonej przez Luisa Enrique.

Wychowanek Barcelony, który podczas aktualnego sezonu szturmem wdarł się do wyjściowego składu “Blaugrany”, do tej pory występował tylko w reprezentacjach młodzieżowych, a w kadrze narodowej do lat 21 po raz pierwszy zagrał zaledwie kilka miesięcy temu.

Jose Gaya, którego miejsce zajmie boczny defensor “Barcy”, urazu kostki nabawił się podczas środowego treningu. Przez tę kontuzję kapitan Valencii ma pauzować przynajmniej dziesięć dni, więc zdecydowano, że zawodnik “Nietoperzy” opuści zgrupowanie.

🚨 OFICIAL | Alejandro Balde se incorporará a la @SEFutbol como sustituto de José Luis Gayà.



El futbolista, que estaba concentrado con la Sub-21, se unirá a la expedición española en Doha.



ℹ️ https://t.co/F83HSSHc5C #VamosEspaña | #Catar2022 pic.twitter.com/vWTpucS32A — Selección Española de Fútbol (@SEFutbol) November 18, 2022

Tak więc w 26-osobowym składzie “La Furia Roja” obecnie znajduje się aż ośmiu piłkarzy Barcelony – Jordi Alba, Eric Garcia, Sergio Busquets, Gavi, Pedri, Ferran Torres, Ansu Fati oraz dowołany w ostatniej chwili Alejandro Balde.

Reprezentacja Hiszpanii na mundialu zagra w grupie E, gdzie zmierzy się z Kostaryką, Niemcami i Japonią. Faworytami do zameldowania się w fazie pucharowej rzecz jasna są podopieczni Luisa Enrique oraz Hansiego Flicka.

