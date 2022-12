fot. PressFocus Na zdjęciu: Lionel Messi

Reprezentacja Argentyny zmierzy się w niedzielnym finale mistrzostw świata z Francją. Swoimi oczekiwaniami względem tego spotkania podzielił się Gary Lineker.

Bardzo interesująco zapowiada się batalia Argentyny z Francją na mundialu w Katarze

Na temat starcia z udziałem obu zespołów kilka słów wyraził Gary Lineker

Anglik dał do zrozumienia, że nieco bardziej trzyma kciuki za reprezentację Argentyny

Messi może w finale ukoronować swoją karierę

Reprezentacja Argentyny po raz drugi w ciągu ośmiu ostatnich lata zagra w finale mistrzostw świata. Albiceleste mają jednocześnie możliwość, aby wygrać to trofeum po raz trzeci w historii. Kilka słów na temat tego starcia przekazał były reprezentant Anglii.

– Liczę na świetną grę. Myślę, że na tych mistrzostwach świata było kilka świetnych meczów. Pod względem piłkarskim jest naprawdę dobry – mówił Gary Lineker cytowany przez Fifa.com.

– Cztery lata temu mogło być więcej ekscytujących meczów, ale w tym turnieju jest wiele późnych zwrotów akcji – Holendrzy wrócili do gry z Argentyną w ostatnich minutach, niesamowity powrót Chorwacji z Brazylią i wielkie niespodzianki na wczesnych etapach – kontynuował Anglik.

– Rozwijają się też drużyny afrykańskie – każda z nich wygrała mecz. A Maroko stało się pierwszym krajem afrykańskim, który dotarł do półfinału. Było wiele pozytywnych rzeczy. Mam nadzieję, że w finale doczekamy się powtórki meczu sprzed czterech lat, kiedy spotkanie 1/8 finału zakończyło się wynikiem 4:3 na korzyść Francji. Może tym razem będzie odwrotnie. A gol Messiego w 90. minucie bardzo by się przydał! W każdym razie niezależnie od tego, która drużyna wygra, zasługuje na to – zaznaczył Lineker.

– Bardzo podobała mi się kariera Leo Messiego. Dał futbolowi bardzo dużo. Sprawia mi przyjemność od prawie dwóch dekad. Oglądałem setki, setki i setki jego meczów. I nie ma ani jednej gry, nawet w jego normalne dni, kiedy nie robi czegoś, o czym myślę: “Jak ty to robisz?”. Gdyby wygrał mundial, to byłaby coś wyjątkowego – przekonywał ekspert telewizyjny.

Starcie z udziałem Argentyny i Francji odbędzie się na Lusai Iconic Stadium.

